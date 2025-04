Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa, rossoblù sconfitti 1-0 a Como

Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa. È la prima volta che capita da quando Patrick Vieira siede sulla panchina rossoblù. Infatti, l’ultima volta è stata ad ottobre 2024, contro Lazio e Fiorentina. In questa occasione invece, oltre alla Lazio, è il Como a fermare il Grifone.

I rossoblù, già salvi come ormai arcinoto, cominciano bene il loro pomeriggio, sfiorando il vantaggio dopo quattro minuti con Kassa, una delle novità nello schieramento titolare odierno. Poi, dopo una fase centrale di prevalenza lariana, il Genoa colpisce un palo con Ahanor e si vede annullato un gol di Thorsby per netto fuorigioco. Il Como crea e impensierisce Leali, come testimonia la conclusione di Da Cunha al 45’, ma i rossoblù sono pienamente dentro la partita.

All’intervallo entra Messias per aumentare la qualità offensiva, ma forse il Genoa si sbilancia e perde l’equilibrio avuto nei primi quarantacinque minuti. E infatti proprio sfruttando gli spazi lasciati dal Grifone, il Como indirizza la partita. Arriva dunque in ripartenza, al 59’, il gol che decide la gara: Paz guida il contropiede, apre per Cutrone, filtrante verso Strefezza che non lascia scampo a Leali. Ricetta per l’1-0 messa in pratica e condita da un ultimo quarto di gara in cui la difesa lariana ha concesso poco o nulla. Degno di nota un tiro di Messias dal limite, bloccato da Leali.

Risultato che comunque non ha effetti negativi sulla classifica del Genoa. Anzi, i rossoblù nonostante la sconfitta potrebbero festeggiare la salvezza aritmetica già oggi in caso di non vittoria dell’Empoli contro la Fiorentina.

COMO 1 (59′ Strefezza) vs GENOA 0

90+5′ Finisce qui. Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa.

94′ Zanoli cerca e trova Pinamonti in area di rigore, il centravanti si gira e calcia ma trova una respinta.

90′ Assegnati cinque minuti di recupero.

88′ Sabelli per Norton-Cuffy, ecco l’ultimo cambio di Vieira.

85′ Prova a scappare sulla corsia di destra Messias, Kempf lo ferma in modo regolare. Como che sta difendendo benissimo il punteggio.

80′ Vasquez ferma la ripartenza di Gabrielloni: ammonito. Intanto cambia ancora Vieira, Zanoli al posto di Thorsby.

77′ Non riesce a proseguire Ikoné. Al suo posto Van der Brempt.

74′ Assolo di Fadera che avanza fino ad entrare in area di rigore, lo ferma Norton-Cuffy: giro dalla bandierina per il Como.

73′ Cercato ancora Messias, entrato in maniera positiva nel match. Pallone di Masini in profondità verso il brasiliano che conquista un calcio d’angolo.

70′ Cambia anche Fabregas: in campo Gabrielloni e Fadera, termina la partita di Cutrone e Strefezza.

68′ Aumenta il peso dell’attacco rossoblù: dentro Vitinha e Pinamonti, fuori Ahanor e Ekhator.

64′ Como ancora pericoloso in campo aperto con Cutrone servito in profondità. L’ex Milan poi aspetta rinforzi, servito Strefezza che calcia dal limite: palla fuori.

59′ Ripartenza letale del Como, Strefezza fa 1-0. Nico Paz guida il contropiede dei padroni di casa, apre per Cutrone che poi con un filtrante serve Gabriel Strefezza. L’italo-brasiliano colpisce con il mancino e sblocca la partita.

56′ Insidioso Messias: pallone perso da Caqueret e riconquistato dal Genoa, il 10 conclude dal limite ma blocca Butez.

51′ Seconda frazione che si apre con ritmi blandi rispetto ad un primo tempo più spumeggiante.

Si riparte con un cambio: dentro Messias nel Genoa al posto di Kassa.

Secondo Tempo

45+1′ Finisce un bel primo tempo al Sinigaglia, ma il persiste la parità.

41′ Sinistro dalla distanza di Da Cunha, si distende Leali che concede il corner.

39′ Ambizioso mancino ad effetto di Nico Paz: pallone sul fondo.

38′ Prova a sfondare in area di rigore Caqueret, la retroguardia rossoblù copre la linea di passaggio per Cutrone ed evita pericoli.

34′ Messo giù Frendrup: ammonito Nico Paz. Punizione dai venti metri calciata da Martin, palla sopra la traversa.

33′ Thorsby trasforma, ma in fuorigioco. Cross basso e tagliato di Norton-Cuffy che premia l’inserimento del norvegese. Il centrocampista rossoblù però era nettamente in offside.

29′ Risponde subito il Como: cross di Strefezza per Ikoné, colpo di testa pericoloso ma bloccato da Leali.

27′ Palo di Ahanor! Pallone profondo calciato dalla difesa, pasticcia la difesa lariana e ne approfitta Ahanor che conclude a porta vuota ma da posizione molto defilata. Solo il legno per il classe 2008.

21′ Genoa che si propone nella trequarti avversaria con un traversone di Martin, raccoglie senza problemi Butez.

18′ Attacca ancora la squadra di Fabregas, brava a superare facilmente la metà campo avversaria. Sullo sviluppo di un corner arriva il colpo di testa di Goldaniga, di poco fuori. Rossoblù in difficoltà.

14′ Pericoloso il Como con l’asse Paz-Strefezza-Ikoné. Servito il 19 che converge sul mancino e calcia a giro, pallone deviato sul fondo.

9′ Accerchiato Nico Paz, steso a metà campo da Masini. L’ex Real Madrid, autore di una stagione straordinaria, è anche oggi l’osservato speciale della difesa avversaria.

4′ Grande opportunità per il Genoa! Cross a mezza altezza di Norton-Cuffy, impreparata e distratta la difesa del Como, anticipata dall’inserimento di Kassa che però non inquadra lo specchio della porta. Rossoblù vicini al vantaggio.

3′ Padroni di casa che cercano di governare il gioco, Genoa che però alza molto la pressione sfruttando la posizione da trequartista di Thorsby.

Primo possesso per il Como, Cutrone dà il via alla gara.

Primo Tempo

Squadre che entrano in campo, tra poco si comincia!

Vieira in conferenza stampa aveva ribadito la fiducia verso Andrea Pinamonti, a secco di reti da febbraio. L’attaccante però parte dalla panchina: spazio a Ekhator come punta centrale. Sono dunque tre i cambi rispetto alla sconfitta contro la Lazio, titolari anche Kassa e Ahanor.

Le formazioni ufficiali:

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Gondaniga, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikone, Cutrone. A disposizione: Vigorito, Reina, Alli, Azon, Braunoder, Engelhardt, Fadera, Fellipe Jack, Gabrielloni, Iovine, Moreno, Smolcic, Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Kassa, Thorsby, Ahanor; Ekhator. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Badelj, Bani, Barbini, Messias, Nuredini, Pinamonti, Sabelli, Venturino, Vitinha, Zanoli. Allenatore: Patrick Vieira (in panchina Kristian Wilson)

L’arbitro è Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Per lui è la prima direzione di gara in carriera in Serie A. Sarà accompagnato dagli assistenti Carbone e Peretti e dal quarto ufficiale Marchetti. Al VAR Pezzuto e Massa.

Como. Pranzo sul lago per il Genoa di Patrick Vieira, oggi in tribuna dopo la squalifica rimediata contro la Lazio. Il tecnico però è stato chiaro, quella odierna non deve essere una gita. Il Grifone dunque deve mantenere alto il livello di concentrazione, seppur con la consapevolezza di avere ormai acquisito, anche se non matematicamente, la salvezza.

La trasferta del Sinigaglia è però insidiosa, non solo perché i rossoblù non hanno ancora vinto fuori casa nel 2025. Il Como di Cesc Fabregas, compagno di squadra di Vieira ai tempi dell’Arsenal tra il 2004 e il 2005, ha una media europea: 17 punti nelle ultime 10 partite, meglio hanno fatto solo Roma, Bologna, Inter e Juventus.