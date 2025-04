“Coltivare e curare un Futuro Verde: sostenibilità e parità di genere”, il talk a Euroflora

L’incontro intende accendere i riflettori su un tema cruciale e spesso trascurato: l’assenza del punto di vista femminile nella pianificazione e gestione del territorio, dall’ambiente urbano all’agricoltura, fino alla tutela delle foreste. Un vuoto che ha influenzato la costruzione di spazi e modelli di sviluppo non realmente neutrali, e che oggi, grazie al lavoro di molte professioniste, si sta colmando.

Attraverso testimonianze dirette, il talk metterà in luce il contributo delle donne – agronome, forestali, artiste – che, con approcci multidisciplinari, stanno reinterpretando il concetto di sostenibilità ambientale in chiave inclusiva e culturale.

Tra i temi affrontati: La progettazione urbana per città più eque; Il verde pubblico come risorsa di benessere sociale e resilienza; Il ruolo delle donne nella viticoltura sostenibile; Le foreste urbane e periurbane come spazi vivi, da pianificare e gestire; L’arte ambientale come linguaggio di rigenerazione ecologica e collettiva.

ha sottolineato Barbara Negroni, Consigliera CONAF e Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità Spazio anche ai giovani e al confronto intergenerazionale, con un focus sulle opportunità per le nuove professioniste del settore. “Questo talk è nato per valorizzare e far emergere voci femminili e prospettive innovative in un ambito che ha urgente bisogno di nuovi modelli. La sostenibilità non è solo tecnica: è anche culturale, sociale e relazionale. E le donne, insieme ai giovani, stanno dimostrando di poter essere protagoniste attive del cambiamento”.



“Un evento che ci farà riflettere sull’importanza della visione femminile all’interno del nostro settore agroforestale, con un arricchimento delle modalità d’approccio nei confronti delle nuove sfide professionali a cui siamo chiamati – ha spiegato Giovanni Sanguineti, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Liguria – Contributo fondamentale è la recente nascita, nel nostro Ordine, della Commissione Nazionale Pari Opportunità e, da tempo, la crescente componente femminile tra i propri iscritti, sia in forma autonoma che come dipendenti di amministrazioni pubbliche, nell’ambito della ricerca, della progettazione e gestione del verde, e anche in quello urbano e forestale”.

L’evento sarà moderato da Graziella Zaini, direttrice di Acer – Il Verde Editoriale, e da Barbara Negroni.

Al termine, il pubblico sarà invitato a esplorare il percorso “Ars Urbana”, dove arte, forestazione urbana e progettazione del paesaggio dialogano per dare forma a una nuova visione del verde.