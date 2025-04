Classic Boat Show, tutto pronto per la terza edizione: tutti in banchina dal 16 al 18 maggio

Genova. Torna dal 16 al 18 maggio 2025 presso il porto turistico internazionale Marina Genova (www.marinagenova.it) la terza edizione del Classic Boat Show, il Salone dedicato alla marineria tradizionale che si svolgerà in contemporanea a Yacht&Garden, la mostra mercato del giardino mediterraneo, giunta alla diciassettesima edizione. L’accesso e i parcheggi saranno liberi per tutti. Saranno presenti scafi d’epoca e classici da 9 a 50 metri, visitabili privatamente da chi è interessato all’acquisto o al noleggio, mostre di artisti e pittori come l’acquerellista Emanuela Tenti, di associazioni della marineria tradizionale come Storie di Barche o Amici del Leudo, di modellini navali o manufatti artigianali come le barche in cuoio di Giorgio Testi. Equipaggi ed espositori saranno i veri protagonisti di questa rassegna genovese che gode del patrocinio della Marina Militare. Oltre a usufruire di 10 giorni di posto barca gratuito verranno ospitati per una cena a buffet dedicata alla cucina ligure, con open bar, intrattenimento musicale e accesso a tutti gli eventi collaterali. L’ammissione alla manifestazione sarà valutata dal Comitato Organizzatore, dopo avere inviato una mail a cavallaro@marinagenova.it oppure murolo@marinagenova.it, indicando Classic Boat Show, il nome e foto dell’imbarcazione o dell’attività e un contatto di riferimento.

Sono già numerose le imbarcazioni iscritte al 3° Classic Boat Show, costruite tra i primi del Novecento e fino ai nostri giorni. Tra queste le golette Pandora e Amore Mio di Vela Tradizionale e le barche della Marina Militare Stella Polare e Penelope. Queste ultime festeggeranno 6 decenni dal varo proprio nell’anno delle celebrazioni per i 90 anni dello Sport Velico della Marina Militare. A questo proposito verranno esposti ben cinque modelli di barche che hanno fatto la storia della vela in Marina, dall’Amerigo Vespucci al Corsaro II, Capricia, Orsa Maggiore e Sagittario.

Novanta anni anche per Aria dell’armatrice Serena Galvani, storico e plurivittorioso 8 Metri S.I. (Stazza Internazionale) varato nel 1935 dal Cantiere Costaguta di Genova Voltri. Mezzo secolo dal varo, invece, per Lady Mary, un modello di Tahiti Ketch 36′. Tra le altre barche già iscritte il motoryacht scozzese RED del 1946, i Sangermani Tulli, Paulena e Lilli II, quest’ultima protagonista dell’iniziativa “Vele Storiche per Tutti” dedicata all’inclusione sociale, Brick II, Half Moon, Coppelia, Melisande, il cutter pilot Draumen I, Seven Seas, il Cape George 38 Begonia, Ilda, Trollet, Rondine II, Magim, Till, Alisè e Cridany. Molte di queste imbarcazioni costituiranno un vero e proprio Museo Galleggiante della Marineria, iniziativa itinerante curata dall’Associazione Vele Storiche Viareggio per promuovere la cultura della vela classica.

Un vascello da esplorazione, un ricognitore della Coast Guard, una nave scuola e un ristorante galleggiante. Nel 1926 ha inoltre stabilito il record di percorrenza alla Transpacifica, coprendo fino a 308 miglia in 24 ore. Presenza d’eccezione al 3° Classic Boat Show per Invader. Compie infatti 120 anni dal varo la goletta aurica in acciaio lunga circa 50 metri varata nel 1905 presso il cantiere George Lawley & Son di Boston su progetto dello statunitense Albert Stanton Chesebrough. A bordo ha ospitato famosi attori del cinema, come Douglas Fairbanks, la canadese Mary Pickford o Charlie Chaplin, che proprio a bordo conobbe Paulette Goddard, sua futura moglie con la quale recitò in “Tempi moderni” del 1936. Tra le altre ultracentenarie presenti a Genova anche Barbara, yawl bermudiano varato in Inghilterra da Camper & Nicholsons nel 1923. Da quando nel 2018 è tornata in mare dopo un lungo restauro è diventato lo scafo più presente ai raduni di vele d’epoca del Mediterraneo. Sono invece 111 gli anni dal varo di Tirrenia II, ketch aurico inglese in fasciame di teak del 1914 lungo 18 metri, arrivato in Italia dai Caraibi nei primi anni Novanta e completamente restaurato. A bordo di Tirrenia II, domenica mattina alle ore 11.00, in onore dei 90 anni di Marivela, si svolgerà un ensemble d’archi e piano a cura della velista Monica Mei Cattelani, ideatrice del progetto Bimbinbarca & Ragazzinbarca.

Sabato 17 maggio, a partire dalle ore 14.30, il SeaYou Pavilion ospiterà l’incontro aperto al pubblico “Le Donne e il Mare – Storie di passione, competenza e sensibilità sociale“, organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Il Verde e il Mare nell’Arte“. Protagoniste con le loro storie, caratterizzate da tenacia e perseveranza, saranno Donne che svolgono i mestieri di costruttore e carpentiere navale, navigatore, divulgatore, comandante, atleta o velista. Moderatori dell’incontro Paolo Sivelli, presidente FIBaS (Federazione Italiana Barche Storiche), insieme al giornalista e scrittore Giovanni Panella. Quest’ultimo, alle ore 16.45 della stessa giornata, presenterà a bordo della goletta Pandora il suo libro “Gozzi di Liguria“.