Chiese in Musica, l’edizione pasquale entra nel vivo: il programma del weekend

Genova. Entra nel vivo l’edizione pasquale di Chiese in Musica, la rassegna di concerti – organizzati dall’assessorato alle Tradizioni del Comune di Genova in collaborazione con la Curia genovese – che trasformano alcune delle più suggestive chiese della città in palcoscenici per il canto corale, con l’alternanza tra musica sacra e brani più popolari per riscoprire il fascino di questi luoghi ricchi di arte e storia.

Questa sera, alle ore 20.30, nella chiesa di San Siro di Nervi, l’esibizione di Valentina Izzo e Filippo Pasini, Coro Daneo, Coro Santo Stefano d’Aveto, Coro Non solo Note, Livia Mondini accompagnata dal Maestro Giovanni Calamaro, Coro Il Cerchio Armonico.

Domani, domenica 6 aprile, alle ore 17, presso la chiesa di San Matteo, nel centro storico, l’ensemble da Camera formato dalla Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883 e dalla Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti darà vita a un suggestivo concerto. Un appuntamento speciale che celebra i 900 anni di storia di una delle chiese più antiche e maestose di Genova.

Entrambi in concerti sono ad ingresso libero.

Chiese in Musica proseguirà fino a maggio con il seguente calendario:

– Sabato 12 aprile, ore 18.30, oratorio N.S. Assunta di Coronata

– Domenica 13 aprile, ore 18.00, Coro Voci bianche dell’Opera Carlo Felice, basilica dell’Annunziata del Vastato

– Martedì 22 aprile, 20.30, Oratorio di San Filippo Neri

– Martedì 29 aprile, 20.30, Santa Maria Assunta Pra’ Palmaro

– Sabato 10 maggio, 20.30, Santuario di N.S. delle Grazie, Centro Storico