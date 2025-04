Chiese in Musica, ecco i concerti di Pasqua tra musica sacra e popolare

Genova. Prosegue l’edizione pasquale di Chiese in Musica, la rassegna di concerti che trasformano alcune delle più suggestive chiese della città in palcoscenici per il canto corale, con l’alternanza tra musica sacra e brani più popolari per riscoprire il fascino di questi luoghi ricchi di arte e storia.

Questi sono i prossimi appuntamenti, tutti ad ingresso libero:

– venerdì 11 aprile, ore 20,30, Santa Maria di Castello, Centro Storico – Ghost Notes, Duo Cavatina e Riccardo Guella

– sabato 12 aprile, ore 18.30, oratorio N.S. Assunta di Coronata – Associazione dei Lucani a Genova con pianista Giulia Oliveri

– domenica 13 aprile, ore 18, basilica dell’Annunziata del Vastato – Coro Voci Bianche dell’Opera Carlo Felice

Dopo Pasqua “Chiese in Musica” riprenderà fino a maggio con il seguente calendario:

– martedì 22 aprile, ore 20.30, oratorio di San Filippo Neri – Coro Maddalena, Quartetto Ebanum, Coro Amici della Montagna di Genova, Antonella Fontana and Ensemble, Coro Ucraina, Gruppo Polifonico Concentus Bracelli, Trio della Filarmonica di Cornigliano e Coro Spirituals and Folk;

– martedì 29 aprile, ore 20.30, Santa Maria Assunta, Pra’ Palmaro – Scuola Banda Musicale di Pra’ “Carlo Colombi”, Associazione Musichiamo, Circolo Mandolinistico Risveglio, Coro VeteraNova, Coro Voci sul Mare e Coro Brinella;

– sabato 10 maggio, ore 20.30, Santuario di N.S. delle Grazie, Centro Storico – Officina Musicale People Around, Coro Monte Cauriol, Coro Aurelio Rossi Odv, Coro Monti Liguri, Paolo Vigo, Laura Peccenini, Rogger Guerra, Sizo Hamba Gospel Choir, Buggia Angels Choir.