Giallo a Chiavari, trovato il cadavere di una donna sulle rive dell’Entella

Genova. Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel fiume Entella nei pressi di Caperana, a Chiavari.

Si tratta di una donna asiatica di circa 40-45 anni di cui non si conosce ancora l`identità. La scoperta è stata fatta da una maestra che accompagnava una scolaresca per studiare la fauna del parco fluviale dell’Entella.

Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza. La donna non aveva documenti e l’identificazione avverrà tramite probabilmente le impronte digitali visto che nessuno dei connazionali sentiti dagli investigatori che risiedono in zona sembra conoscerla. Nella zona del ritrovamento ci sono alcuni capannoni, una market asiatico e alcuni orti ma nessuno sembra aver visto o sentito nulla e soprattutto sembra in grado di identificare la donna.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per poter svolgere gli accertamenti e lunedì sarà fatta l’autopsia. A condurre le indagini i poliziotti del commissariato di Chiavari insieme con la squadra mobile.