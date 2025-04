Chiavari, Tar respinge ricorso degli ex titolari degli stabilimenti balneari: “Procedure regolari”

Il Comune di Chiavari incassa un’altra vittoria significativa nella lunga vicenda delle concessioni demaniali marittime. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha respinto anche l’ultimo dei ricorsi presentati dagli ex titolari degli stabilimenti balneari, condannando in questo caso gli ex gestori dei bagni Gabbiano al pagamento di quasi 10 mila euro di spese legali.

“Ancora una volta la giustizia amministrativa ha confermato la regolarità delle procedure messe in atto dal Comune, che ha operato perseguendo l’interesse pubblico, in maniera trasparente e corretta – ha commentato con soddisfazione il sindaco Federico Messuti – Nella complessa vicenda delle concessioni balneari in Italia, segnata da incertezze normative e politiche, con frequenti contenziosi legali, il Comune di Chiavari ha lavorato per indire gare pubbliche volte al miglioramento della qualità dell’offerta cittadina, senza aumentare i canoni demaniali, e per fornire servizi aggiuntivi ai cittadini e ai turisti”.

Questa sentenza definitiva del TAR consolida la posizione del Comune di Chiavari, confermando la legittimità delle procedure adottate per l’assegnazione delle nuove concessioni demaniali.