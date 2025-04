Change Festival, il 30 aprile a Pegli musica e spettacolo a sostegno dei referendum

Genova. Si svolgerà il 30 aprile a Pegli, all’arena degli artisti dalle ore 18 “Change Festival” organizzato da Arci Liguria, Genova che osa, CGIL Genova e SPI Genova.

Una giornata dedicata a musica e arte per anticipare i festeggiamenti del 1 maggio e per sostenere la campagna a sostegno del sì ai 5 referendum dell’8 e 9 giugno.

Al pomeriggio l’attivista Biancamaria Furci insieme a Dalila Bagnuli, scrittrice e digital creator, presenteranno “Figlie della classe operaia – Rimettere il lavoro al centro” un talk che, a partire dalle loro esperienze dirette coinvolgerà chi partecipa in una riflessione su precariato e discriminazioni nel mondo del lavoro.

Alla sera si alterneranno sul palco artisti della scena rap e hip hop locale e nazionale.

Adriana, classe 1995, ha di recente pubblicato l’EP Limbo, dopo una lunga esperienza di eventi live, con 35 date nel 2023 e un tour europeo nel 2024 esibendosi su palchi come Sziget Festival a Budapest, il Colours of Ostrava in Repubblica Ceca e Ciao Moka a Marsiglia.

Ellie Cottino è una giovane rapper torinese. Il suo focus sono i temi politici e il femminismo, espressi con eleganza e provocazione su beat dal sound classico dell’Hip Hop. Nel 2024 esce il suo ultimo album “InCoroNazione”.

Assalti Frontali sono considerati tra i gruppi rappresentanti e pionieri del rap politicizzato in Italia. Nati dall’Onda Rossa Posse. Nel 1990 pubblicano “Batti il tuo tempo” colonna sonora del movimento della Pantera e da allora hanno pubblicato 11 dischi che hanno raccontato in musica le lotte del nostro paese, fino all’ultimo “Notte Immensa”.. Da alcuni anni Militant A, voce del gruppo, fa laboratori rap nelle scuole e in uno di questi ha conosciuto Er Tempesta giovane rapper che affianca il gruppo dal vivo.

Inoki è una icona del rap italiano, presente dagli anni ’90 sulla scena come alternativa al percorso commerciale che ha preso il genere, con poesia che arriva dritta dal cuore delle strade. Ha pubblicato 5 album e altrettanti mixtape con numerose collaborazioni, ha più di 2000 date all’attivo nella sua carriera.

Guesan (precedentemente noto come Sangue), nome d’arte di Walter Macrillo, è un rapper italiano classe ‘94, originario di Genova. È membro dei collettivi Wild Bandana e Luvre Muzik.

(foto in copertina dalla pagina Facebook Assalti Frontali)