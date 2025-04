Centro storico, Matteo Nicora è il nuovo coordinatore di Fiepet Confesercenti

Genova. Matteo Nicora è il nuovo coordinatore di Fiepet Confesercenti Genova per il centro storico.

Titolare della Cialtroneria e della Cialtroneria Sunset, Nicora succede a Pierpaolo Cozzolino: “Proprio a Cozzolino va il primo ringraziamento per la fiducia accordata nell’avermi indicato come suo possibile sostituto, sperando di essere all’altezza del compito – le prime parole di Nicora – Con le mie attività sono presente in centro storico dal 2020, mosso dall’intento di proporre un nuovo modello di aggregazione incentrato sul consumo responsabile”.

“Una filosofia che cercherò di portare avanti anche nella mia nuova veste di coordinatore – conclude Nicora – facendo da collante tra l’associazione e i colleghi, avendo sempre il marciapiede come punto di osservazione da cui riportare problemi e segnalazioni”.

“A nome dell’associazione desidero ringraziare Pierpaolo Cozzolino per l’eccellente lavoro svolto in questi anni, con passione, competenza e grande disponibilità verso i colleghi – ha aggiunto Alessandro Simone, presidente di Fiepet Confesercenti Genova – A Matteo Nicora rivolgo i migliori auguri per questo nuovo incarico: sono certo che saprà portare avanti un dialogo costruttivo con gli operatori del centro storico, continuando il percorso di rappresentanza e ascolto avviato da chi lo ha preceduto”.