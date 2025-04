Centro storico, arriva la Caccia al Tesoro nel sestiere di Prè: appuntamento sabato 12 aprile

Genova. Sabato 12 aprile il Sestiere di Prè si trasformerà in un enorme campo di gioco, dove i vicoli si fanno sentieri, le piazze diventano tappe e le botteghe ospitano indizi nascosti. Non è una fiaba urbana, ma la Caccia al Tesoro per tutte le età organizzata dalle realtà educative e sociali del quartiere.

L’evento, gratuito e su prenotazione, coinvolgerà bambini e ragazzi a partire da zero anni in tre percorsi differenziati per fascia d’età: per i più piccoli, un itinerario di gioco sensoriale e scoperta; per la fascia 6–11 anni, una vera e propria sfida tra indizi e mappe misteriose; dai 12 anni in su, un percorso urbano fatto di enigmi, orientamento e spirito di squadra.

A promuovere l’iniziativa sono Circolo Vega, Associazione Infanzia e Cultura, La Staffetta – Il Melograno, Cooperativa La Salle, La Comunità Cooperativa Sociale, Associazione Via del Campo e Caruggi e Centro Storico Ragazzi, che da anni operano nel quartiere per costruire opportunità educative e momenti di incontro per famiglie, giovani e comunità.

A rendere speciale questa caccia al tesoro è anche la partecipazione attiva del tessuto commerciale del quartiere dove infatti numerosi esercizi commerciali e storiche botteghe ospiteranno tappe del percorso, fornendo indizi e piccole prove ai partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio Progetto di Comunità del Sestiere di Prè, che punta a rafforzare il senso di appartenenza e la collaborazione tra realtà educative, cittadinanza attiva e territorio.

Per informazioni e prenotazioni:

0-6 anni → online: https://circolovega.org/ws/caccia-al-tesoro

6-11 anni → WhatsApp al 389 856 8024 o email a prenotazioni@ilmelogranogenova.it

12-18 anni → online: https://circolovega.org/ws/caccia-al-tesoro