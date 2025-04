A Castelletto la piaga dei furti sulle auto. Un residente: “Mi hanno aperto la macchina per la quinta volta”

Genova. Via Ameglia, via Cancelliere, via Acquarone, via Crocco: proseguono i furti sulle auto parcheggiate nelle tortuose e strette strade di Castelletto alta, con residenti che si sono ritrovati la macchina aperta e i finestrini distrutti anche quattro volte nel giro di pochi mesi.

Le segnalazioni ormai non si contano più: “Via Oberto Cancelliere bassa. Mi hanno aperto l’auto questa notte per la quinta volta – ha scritto un abitante della zona sul gruppo di quartiere lunedì mattina – Senza rubare niente e senza danni ma comincio a essere scocciato. So che succede a tanti e quasi ogni notte a quel che sento. Mi sembra impossibile non riescano a porvi rimedio. Mi sa che non ci provano nemmeno”.

Il post ha totalizzato molti commenti di persone che hanno confermato di avere vissuto la stessa esperienza, chi in via Acquarone, chi in via Cancelliere, le due vie apparentemente prese più di mira. Ma anche via Crocco, via Delpino, via Salvago: nella notte i ladri passano in rassegna macchine e strade, rompono i finestrini, frugano negli abitacoli e spesso se ne vanno a mani vuote, visto che i residenti ormai non lasciano all’interno più nulla. Riparare il danno, però, è più costoso del furto di pochi spiccioli o di qualche effetto personale lasciato nei cassettoni.

La richiesta, ribadita, è quella di aumentare il presidio delle forze dell’ordine nella zona, molto circoscritta, soprattutto in orario notturno. Una problematica, quella dei furti sulle auto, aumentata in tutta la città, ma soprattutto in zone residenziali come appunto Castelletto.