A Castelletto tornano i bus turistici, residenti e commercianti protestano: “Siamo invasi”

Genova. Il tema è noto e arcinoto, ma si ripresenta con prepotenza con l’inizio della bella stagione, i ponti di Pasqua, del 25 Aprile e del Primo Maggio e il ritorno in massa dei turisti in città: “l’invasione” dei pullman turistici a Castelletto, “bestioni” che raggiungo piazza Villa scaricando una fiumana di persone pronte a godersi il panorama della celebre Spianata, osservare l’ascensore Liberty e godersi la vista sul mare e i tetti del centro storico.

Residenti e commercianti della zona hanno più volte protestato contro la presenza dei pullman in piazza Villa, e nei giorni delle festività pasquali è impossibile fare finta di niente: “Parcheggiano sulle strisce, intralciano il traffico e il passaggio degli autobus, le persone scendono praticamente in mezzo alla strada con il rischio di incidenti”, si sfoga una commerciante che sabato mattina ha assistito all’arrivo di quattro pullman uno dietro l’altro.

“Comprendo chi sostiene che siano un bene per il commercio locale, ma la realtà è che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di croceristi che fanno solo tappa a Castelletto e hanno il tempo contato – prosegue la commerciante – Raramente si fermano nei negozi di quartiere a comprare, tanto che spesso i pullman restano in moto, rendendo l’aria irrespirabile”.

Il dibattito sul bus turistici in Comune

Della questione si è parlato più volte anche in sedi istituzionali, complice anche una raccolta firme consegnata in Comune per chiedere che sia istituito il divieto di sosta dei mezzi turistici. L’ultima volta risale a poco più di un anno fa, quando l‘allora assessore alla Mobilità Integrata e Trasporti Matteo Campora, aveva ammesso che “soluzioni a breve dal punto di vista fisico non ci sono, anche perché per ricavare spazi di queste dimensioni andrebbero eliminati 10/20 parcheggi per i cittadini”.

Aveva quindi promesso di fare un sopralluogo con il Municipio per individuare possibili soluzioni, di cui però non si è più saputo nulla: con le elezioni regionali Campora è passato in Regione, e il fascicolo è finito sul tavolo di Sergio Gambino, cui sono assegnate le deleghe a mobilità sostenibile, controllo operativo su Amt e trasporto pubblico.

Campora ai tempi aveva sottolineato che la competenza, in questo caso, sarebbe delle agenzie di viaggi, che dovrebbero cambiare itinerario incentivando i turisti a raggiungere Spianata con l’ascensore. A oggi però nulla è cambiato, e con l’inizio della bella stagione commercianti e residenti tornano ad alzare la voce: “Una soluzione va trovata – conclude la negoziante – In alcuni giorni la situazione è invivibile”.