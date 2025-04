La Sampdoria perde 1 a 0 contro la Carrarese: blucerchiati nel gruppone dei penultimi

Carrarese 1 (6′ Torregrossa) – Sampdoria 0

Brusco ritorno a una realtà amarissima per la Sampdoria. Il risultato e la prestazione di oggi contro la Carrarese cancellano l’entusiasmo che si respirava dopo il ritorno di tanti ex dei tempi d’oro e la vittoria contro il Cittadella. I blucerchiati escono con le ossa rotte dalla sfida salvezza contro la formazione toscana e in classifica ora giacciono nel gruppone dei penultimi a quota 35 punti insieme a Sudtirol, Brescia, Reggiana e Cittadella. Peggio di queste squadre solo il fanalino di coda Cosenza.

90’+5 Finisce qui.

90’+4 Sampdoria sfortunata: gran mancino rasoterra da fuori di Oudin ma il palo dice di no! Poi sugli sviluppi Altare in area prova al volo ma butta sul fondo.

90’+3 Cross di Benedetti insidioso, Depaoli devia da posizione ravvicinata ma debolmente. C’era però un fallo in attacco di Altare.

90′ Cinque minuti di recupero.

89′ Cambia la Carrarese, Bouah per Zanon.

87′ Buona opportunità per la Sampdoria. Akinsanmiro sfonda sulla sinistra e tocca a rimorchio per Borini. Imperiale in scivolata si oppone alla conclusione.

85′ Fallo di Vieira, ammonito. Niang e lo stesso Vieira escono. In campo Abiuso e Coda. Blucerchiati con quattro punte.

80′ Corner della Carrarese, sponda di Cerri ma la conclusione nel cuore dell’area di Guarino è sporca. Palla alta. Ultimi dieci minuti di speranze Samp ma è la Carrarese ad attaccare.

75′ Muscoli e centimetri in attacco per la Carrarese. Cerri al posto di Cherubini.

61′ Borini prova subito a rendersi pericoloso con una botta a giro da fuori. Illanes si immola murando la conclusione.

69′ Il momento di Borini: l’ex fuorirosa entra al posto di Ricci.

67′ Samp vicina al pareggio! Niang calcia bene la punizione ma la traversa dice di no.

66′ Akinsanmiro prova il dribbling al limite e subisce fallo. Punizione da posizione interessante per la Sampdoria.

61′ Passaggio semplice sbagliato da Ricci. Verticalizza subito la Carrarese ma Altare è bravo a chiudere Shpendi lanciato in campo aperto.

58′ Cambi ambo i lati: Schiavi e Torregrossa escono, entrano Milanese e Giovane; nella Sampdoria Evani inserisce Oudin al posto di Bereszynski. L’ex Lecce alto in attacco e Depaoli a fare il terzino.

57′ Conclusione di Cherubini, Illanes “para” di testa il tiro del compagno. Palla sul fondo.

57′ Cicconi sfonda ancora sul lato destro della Sampdoria. Cross basso, Torregrossa prova la gran giocata di tacco ma non dà forza né precisione.

54′ Bereszynski ferma sul nascere il tentativo di ripartenza di Cicconi e viene ammonito.

52′ Akinsanmiro largo a sinistra nel tridente, Benedetti spostato a centrocampo al posto di Meulensteen.

46′ Subito giallo per Shpendi, gioco pericoloso su Niang che ha abbassato la testa per intercettare un pallone.

45′ Un cambio per parte. Akinsanmiro per Meulensteen nella Sampdoria. Shpendi per Finotto nella Carrarese.

Secondo tempo

45’+2 Si chiude qui la prima frazione di gioco. Sampdoria entrata male in campo. Se si escludono due conclusioni estemporanee di Benedetti e di Vieira, blucerchiati non pervenuti in fase offensiva. Nettamente più determinata la Carrarese, che è ripartita sempre con veemenza segnando subito con Torregrossa con un’azione nata da un calcio d’angolo battuto dalla Sampdoria. Al 28′ il raddoppio della Carrarese. Ancora uno svarione degli uomini di Evani che lasciano libero Cicconi di mettere al centro in area indisturbato per il tap-in di Zanon. L’arbitro viene richiamato dal VAR per un fallo di Gaurino su Niang a inizio azione. I due stavano duellando su un pallone aereo e il “lavoro di braccia” del difensore, che ha lievemente cravattato Niang, è stato reputato sufficiente da Zufferli per annullare la rete.

43′ Cross di Cicconi dentro all’area piccola. Non ci arrivano né Cragno né Finotto.

37′ Punizione calciata (e sprecata) da Ricci, che colpisce in pieno la barriera.

35′ Fallo di Schiavi su Depaoli sanzionato con il cartellino giallo. Punizione dal limite per la Sampdoria.

33′ Occasione Samp! Vieira riceve un cross lungo sul secondo palo e colpisce. Bleve si distende e para. Il pubblico della Carrarese inviperito per il goal annullato.

30′ Goal annullato! L’azione era partita da un fallo di Guarino che ha “cravattato” Niang. Resta comunque una mezzora inadeguata della Samp dal punto di vista difensivo.

28′ Raddoppio Carrarese! Imbarazzante il modo in cui Bereszynski e Ricci vanno in due su Cherubini non seguendo la sovrapposizione di Cicconi che mette al centro indisturbato. Zanon poi sulla linea mette dentro. Ma Zufferli è richiamato al VAR.

24′ Finotto per Cherubini al centro dell’area. Bereszynski chiude in angolo. La Sampdoria è quasi sempre impreparata quando la Carrarese ribalta repentinamente l’azione.

23′ Lancio lungo di Ricci per Niang. Il portiere Bleve esce al limite dell’area e nel dubbio sceglie di respingere di testa e non con le mani.

19′ Finotto prova a trovare lo spazio per il tiro in area blucerchiata ma non ci riesce. I blucerchiati provano il contropiede con Depaoli che conduce centralmente e prova il filtrante per Niang. Guarino intercetta.

16′ Depaoli prova il cross basso, la difesa della Carrarese respinge. Rimane in attacco la Samp.

11′ Gran conclusione di Benedetti, che riceve su cross di Depaoli. Pallone di poco sul fondo ma Bleve sembrava aver coperto bene l’angolino basso.

9′ La Carrarese spinge, Cicconi entra in area e calcia. Tiro deviato. Poi prova a mettere al centro Cecconi, tiepide proteste ma la posizione delle braccia di Bereszynski è regolare.

6′ Carrarese in vantaggio! Beruatto batte l’angolo. Niang non colpisce di testo. Finotto, palla al piede, conduce dalla sua area fino a quella della Sampdoria e allarga per Cherubini. Il tiro da posizione defilato viene parato da Cragno ma sulla respinta Torregrossa è più veloce di tutti.

5′ Primo corner per la Samp. Azione sulla sinistra. Benedetti premia la sovrapposizione di Beruatto. Il cross viene deviato.

3′ Sampdoria disposta con il 4-3-3. Ricci davanti alla difesa, ai suoi lati Meulensteen e Vieira. Larghi a sostegno di Niang ci sono Benedetti a sinistra e Depaoli a destra.

1′ Si parte. Carrarese incaricata del calcio di inizio. Maglia blu con inserti gialli per i locali. Divisa bianca per la Sampdoria.

Un minuto di silenzio per la morte di del Papa “Per sempre grazie, papa Francesco” il messaggio della Lega di Serie B.

Anche Roberto Mancini allo Stadio dei Marmi. Evani conferma la difesa a quattro. Davanti alla retroguardia Ricci – Vieira – Meulensteen. A sostegno di Niang, unica punta, Depaoli e Benedetti. Un 4-3-2-1 di partenza che può diventare 4-3-3 quando gli ultimi due citati si allargano.

Primo tempo

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cherubini, Cicconi; Torregrossa, Finotto. A disposizione: Fiorillo, Fontanarosa, Oliana, Capezzi, Melegoni, Belloni, Bouah, Giovane, Milanese, Shpendi, Cerri, Manzari. Allenatore: Antonio Calabro.

Sampdoria (4-3-3): Cragno; Beruatto, Curto, Altare, Bereszynski; Vieira, Ricci, Meulensteen; Depaoli, Benedetti, Niang. A disposizione: Chiorra, Ghidotti, Ferrari, Venuti, Riccio, Akinsanmiro, Yepes, Oudin, Sibilli, Abiuso, Borini, Coda. Allenatore: Alberico Evani.

Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti: Dei Giudici di Latina e Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale: Di Francesco di Ostia Lido. VAR: Pairetto di Nichelino. AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Dopo il rinvio della partita in casa della Juve Stabia per la morte del Papa, la Sampdoria torna in campo allo Stadio dei Marmi di Carrara. Obiettivo continuità. La vittoria contro il Cittadella ha dato un boost di fiducia importante alla squadra di Evani, che si trova però ancora in zona playout a quota 35 punti. Serve dunque un’altra vittoria alla Sampdoria per porre le basi per l’obiettivo salvezza diretta. La Carrarese è tre punti avanti e in caso di successo si porterebbe a 41. Per i toscani sarà una sliding door quasi decisiva in positivo mentre per la Sampdoria potrebbe esserlo in negativo.