Carlo Felice, scioperi in vista e vertici indefiniti. Pd: “Serve un cambio di passo”

Genova. Con la conferma dello sciopero per la “prima” dell’opera di Richard Strauss “Die Liebe der Danae” in programma domenica 6 aprile, si conferma la situazione di grave tensione che si respira nella Fondazione Teatro Carlo felice. Nei giorni scorsi due sigle sindacali avevano chiesto la ripresa di un confronto tra direzione e lavoratori sotto profili salariali e normativi, ipotizzando lo sciopero di tutte le “prime” nella parte restante della stagione lirica, non escludendo l’ipotesi di portare l’agitazione fino al prossimo Festival Internazionale del Balletto a Nervi. Nello stesso tempo, l’ultima seduta del consiglio di indirizzo, ormai giunto alla scadenza dei termini così come il sovrintendente Claudio Orazi, ha licenziato un bilancio consuntivo 2024 sul quale il consiglio comunale non ha avuto alcuna informazione.

“Sappiamo che è stata prevista una proroga degli incarichi di 45 giorni, che andrebbe a scadenza il prossimo 10 maggio – dice Donatella Alfonso, consigliera comunale Pd – Dobbiamo attenderci un’ulteriore proroga di tipo elettorale, mentre manca ogni segnale di dialogo con i lavoratori?Inquietante è poi, secondo quanto si può vedere dal bilancio di esercizio di esercizio 2024, appena reso pubblico, il decremento del contributo del Comune alla Fondazione: Bucci e Piciocchi ci tengono al Carlo Felice oppure no”.

“Abbiamo depositato un ordine del giorno straordinario, da portare in aula nella prossima seduta di consiglio comunale, che chiede un impegno forte del Comune, fondamentale tra i soci della Fondazione Teatro Carlo Felice, per avere indicazioni chiare sul futuro: è chiaro che serve un cambio di passo per non far arretrare questo punto di riferimento artistico e culturale della città” concludono i consiglieri del Pd a Palazzo Tursi.