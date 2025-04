Teatro Carlo Felice, arriva Michele Galli: è la sua prima volta da sovrintendente

Genova. Il nome proposto dal consiglio di indirizzo del Carlo Felice al ministero della Cultura come nuovo sovrintendente del teatro è quello di Michele Galli.

La conferma arriva dal vicesindaco reggente del Comune di Genova Pietro Piciocchi che, nei giorni scorsi, aveva parlato della nuova nomina come imminente. “E’ il nome che abbiamo proposto, nel giro di poche ore attendiamo la conferma dal ministero”, ha detto.

Michele Galli, 62 anni, cremonese, è alla sua “prima volta” da sovrintendente. Al momento era direttore generale al Teatro dell’Opera di Pisa.

Tra le sue esperienze, l’ingresso nella fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, per cui ha creato un’Accademia delle Arti e Mestieri dello Spettacolo, di cui è stato direttore. Con la compagnia MaggioDanza ha preso parte a numerose rassegne estive in diversi Paesi. Tra il 2007 e il 2008 ha diretto le attività organizzative e internazionali al Palau de Les Arts “Reina Sofia” di Valencia. Dal 2008 al 2010 è stato direttore organizzativo della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi.

Considerato vicino al centrodestra e in particolare a Fratelli d’Italia – è prassi che i sovrintendenti delle fondazioni lirico sinfoniche siano scelti “in quota” della forza politica al governo – Michele Galli succederà a Claudio Orazi (gradito, al tempo della sua nomina, al Movimento 5 Stelle), destinato ad altri incarichi.

Rinnovato il consiglio di indirizzo della Fondazione Carlo Felice

Il nuovo consiglio di indirizzo, presieduto dal presidente della Fondazione, il vicesindaco Piciocchi, insediatosi questa mattina, è ora composto per il Comune di Genova dal riconfermato Enrico Musso, per Regione Liguria dal riconfermato Mario Menini, da Fabrizio Callai, presidente del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, su indicazione del ministero della Cultura e da Francesco Bongarrà direttore dell’istituto italiano di Cultura a Londra, indicato da Iren.

Piciocchi – si legge in una nota – “ha ringraziato il sovrintendente uscente Claudio Orazi, sentitamente, per il lavoro svolto in questi anni e per i risultati ottenuti anche nell’internazionalizzazione del teatro”.