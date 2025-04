Carlo Felice, inizia l’era Galli: “Teatro pilastro culturale della Liguria”. Scioperi? “Presto un tavolo di confronto”

Genova. Prima uscita ufficiale per Michele Galli, dal 23 aprile nuovo sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice dopo la stagione di Claudio Orazi, alla guida della Fondazione negli ultimi cinque anni. La presentazione ufficiale alla città è arrivata questa mattina, con una conferenza stampa organizzata nel prestigioso salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova: insieme a lui il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco facente funzione Pietro Piciocchi, e gli assessori alla cultura di regione e comune, Simona Ferro e Lorenza Rosso.

Nato a Cremona nel 1963, Michele Galli è laureato in Giurisprudenza e ha maturato una ultraventennale attività come dirigente di importanti e prestigiose Fondazioni lirico-sinfoniche, Teatri di Tradizione e Festival musicali italiani, tra le quali la Fondazione Lirico Sinfonica Teatro Comunale di Bologna, la Fondazione Lirico Sinfonica Teatro dell’Opera di Roma, la Fondazione Lirico Sinfonica Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la Fondazione Lirico Sinfonica Teatro Regio di Torino, la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi – Teatro di Tradizione, la Fondazione Teatro di Pisa – Teatro di Tradizione – e il Palau de Les Arts di Valencia. Negli ultimi tre anni è stato direttore generale della Fondazione Teatro di Pisa (Teatro di Tradizione), con compiti di direzione e organizzazione delle attività della Fondazione, gestione del personale, direzione e coordinamento in autonomia delle attività artistiche, tecniche, amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione.

“Ringrazio il Consiglio di indirizzo della Fondazione Carlo Felice per avermi indicato all’unanimità alla guida del Teatro dell’Opera di Genova, e il ministro della Cultura Alessandro Giuli per aver condiviso questa indicazione – ha dichiarato Michele Galli – Il Carlo Felice, ed io personalmente, abbiamo davanti anni importanti. Tanto è stato fatto fino ad ora, e tanto resta ancora da fare, per far crescere questa Istituzione che vanta una lunga storia e una grande tradizione. Una istituzione culturale che può e deve continuare ad essere la casa di tutti, a rappresentare il pilastro fondamentale della cultura di Genova e della Liguria. Un teatro certamente radicato nel suo territorio e necessariamente aperto al mondo. Un teatro che con la sua programmazione artistica possa essere sempre più accogliente ed appetibile verso i giovani, che nella musica e nell’Opera possono trovare la “cassetta degli attrezzi” per essere cittadini consapevoli, curiosi ed aperti al bello. Ma anche un teatro che sia sempre più proiettato in una dimensione internazionale: che porti nel mondo Genova, le sue tradizioni e la sua capacità di innovare. Si tratta di un lavoro importante – conclude il sovrintendente Galli – che intendo portare avanti, con la mia storia umana e professionale e con il mio bagaglio di competenze, attraverso un dialogo continuo con le istituzioni politiche locali e con tutte le maestranze. Queste rappresentano, insieme con il pubblico, il patrimonio più grande del Carlo Felice: a questo capitale umano ed artistico assicuro il mio ascolto. Tutti lavoreremo per far crescere il Carlo Felice. Lo faremo insieme: con rispetto, coraggio, voglia di sperimentare e di aprirsi sempre di più”.

Sul tavolo, uno dei primi dossier su cui dovrà intervenire è quello delle vertenze sindacali esplose in questi ultimi mesi legate alla contrattazione di primo e secondo livello, l’organizzazione del lavoro e gli organici, giudicati inadeguati. Critiche che dal suo precedessore sono state etichettate come “inconsistenti”: “Come una delle prime cose convocherò un tavolo con le rappresentanze sindacali per capire la situazione e trovare una strada per risolvere le criticità”. Un’operazione che andrà in parallelo con la riorganizzazione della struttura: “A breve, già le prossime ore, inizierò a lavorare con l’organigramma su un miglioramento che possa essere e funzionale al raggiungimento dei obiettivi che sono molteplici”.

“Non possiamo dire che si apre un nuovo corso, perchè credo che sarà in continuità con il tanto già fatto in questi anni – ha sottolineato il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – ricordo che quando siamo arrivati abbiamo trovato il Carlo Felice con 36 milioni di debiti, tasse e i contributi non pagati, con arretrati di anni, con una gestione totalmente fallimentare. L’abbiamo rimesso in piedi, tant’è vero che ora è considerato il quinto teatro d’Italia dal punto di vista della lirica sinfonica. Direi che è stato fatto un grande lavoro in questi otto anni, per portare il Carlo Felice a essere veramente una grande realtà italiana. Ora abbiamo un nuovo sovrintendente che abbiamo contribuito a selezionare e che ha avuto il gradimento del ministero. Quindi siamo tutti allineati e andiamo avanti. Io sono ben contento che ci sia questa opportunità perché il teatro deve andare avanti”.

“Sarà un’era che andrà a consolidare il percorso di risanamento finanziario che il teatro con il supporto delle amministrazioni locali in questi anni ha intrapreso con successo, con risultati che sono tangibili – ha commentata il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi, oggi candidato sindaco per il centrodestra – Al tempo stesso deve essere un’era in cui il teatro cresce come punto di riferimento di un’offerta culturale che travalica i confini della città. Deve diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale, soprattutto in un momento storico in cui Genova è interessata da crescenti flussi turistici. Si deve lavorare sulla qualità, si deve lavorare sul marketing, si deve lavorare sulla promozione, e chiaramente per le amministrazioni locali, il Carlo Felice resta l’epicentro di un’offerta culturale da cui credo che dipenda molto l’attrattività futura della nostra città”.