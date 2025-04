Carlo Felice, mercoledì sera volantinaggio sulla vertenza prima di Die liebe der Danae

Genova. Mercoledì sera, in occasione della seconda data dell’opera Die liebe der Danae, la cui prima è saltata a causa di uno sciopero, Slc Cgil e Snater organizzano a partire dalle ore 19 un volantinaggio alla cittadinanza per illustrare la vertenza che interessa il teatro lirico genovese.

“Alle rivendicazioni di questi mesi si aggiunge quella dei lavoratori a chiamata che rappresentano la parte più debole delle maestranze che contribuiscono a far funzionare il teatro. Nella lunga lista delle centinaia di migliaia di euro risparmiate sulla pelle dei lavoratori cui abbiamo fatto riferimento nei nostri documenti sicuramente l’utilizzo dei cosiddetti contratti spezzatino costituisce una voce molto importante di risparmio per fare quadrare i bilanci della fondazione Carlo Felice”, si legge in una nota sindacale.

“Grazie a questa umiliante modalità di contrattualizzare i lavoratori a tempo determinato, la direzione del teatro ha potuto risparmiare sui costi del lavoro a chiamata – continuano Slc Cgil e Snater – l’annullamento della prima di Die Liebe der Danae infatti ha impedito ai lavoratori di firmare il contratto per la singola giornata di ieri andando a colpire chi costituisce la fascia più debole fra i dipendenti, palesando cosa si intenda per normale amministrazione”.

“Al di là della decisione del teatro, per questi lavoratori perdere una occasione di reddito non è una eccezione: la precarietà nella quale vivono da anni si manifesta in mille maniere, ma tutte hanno il risultato di penalizzarli – concludono Slc Cgil e Snater – infatti in ogni occasioni chiediamo l’applicazione di contratti maggiormente rispettosi dei diritti e del duro lavoro dei dipendenti a tempo determinato”.