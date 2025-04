Caricamento, turisti derubati mentre sono a cena fuori: la polizia locale ritrova il borsone sottratto

Genova. Durante il servizio serale di sabato 5 aprile, intorno alle 21:30 una pattuglia del nucleo centro storico della polizia locale è stata avvicinata da una giovane coppia di turisti rumeni che, durante la cena in un ristorante nel centro storico, aveva ricevuto una notifica dal sistema antifurto del proprio suv, parcheggiato in piazza Caricamento.

I turisti hanno spiegato agli agenti di avere subito il furto di un borsone, contenente abbigliamento e oggetti per un valore di 4000 euro.

Gli agenti hanno diramato ai colleghi una descrizione del borsone, e a poco più di due ore dal furto, dopo la visione delle telecamere e di altri accertamenti, gli agenti hanno individuato un venticinquenne di nazionalità marocchina col borsone in mano. Sempre dalla visione delle telecamere installate in piazza Caricamento si è potuto escludere che fosse lui uno degli autori materiali del furto. L’uomo è stato quindi denunciato per ricettazione.

I turisti, contattati telefonicamente, pur essendo già ripartiti da Genova e in prossimità di Nizza, sono tornati indietro per sporgere querela e riprendere in consegna il borsone rubato da cui, fortunatamente, non era stato sottratto nulla.