Carcere di Marassi, tre agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto

Genova. Tre agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto giovedì nel carcere Marassi.

A denunciarlo è la UilPa, che ha fatto sapere che autore dell’aggressione è un detenuto con problemi psichiatrici classe 2003 in carcere per rapina e traffico di sostanze stupefacenti con fine pena dicembre 2025. Il 22enne ha colpito con un pugno al volto l’agente di sezione e poi si è avventato contro altri due colleghi accorsi in suo aiuto.

“Uno stillicidio insopportabile – dice Fabio Pagani, segretario della Uil Pa Polizia Penitenziaria – nei confronti di poliziotti abbandonati a loro stessi all’interno delle sezioni detentiva e lasciati alla mercé dei detenuti”.

“Oggi non esiste un presidio psichiatrico costante e il personale non è nemmeno pronto e formato per gestire situazioni del genere e di conseguenza i disordini, gli eventi critici e le aggressioni ai danni della Polizia Penitenziaria sono frequenti – conclude Pagani – bisogna rivedere le modalità di espletamento della funzione che, nell’era digitale e tecnologica attuale, non può certo essere quella odierna”.