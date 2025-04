Genova. Ancora un capotreno aggredito su un treno regionale, questa volta all’altezza della stazione di Bogliasco.

Stando a quanto trapelato sinora, poco prima delle nove il treno regionale 32087 Ventimiglia-Sestri si è fermato a Bogliasco a causa di un diverbio tra alcuni passeggeri, degenerato poi in rissa. Chiamata da un viaggiatore, è stata aggredita anche la capotreno, colpita da un martelletto al braccio, mentre l’aggressore è scappato fuga.

L’uomo è stato fermato da un carabiniere presente a bordo treno. Sul posto le ambulanze della Croce Verde di Quarto e di Recco, oltre ai carabinieri di Santa Margherita Ligure per gli accertamenti. La capotreno è stato accompagnato all’ospedale San Martino in codice giallo, un’altra persona rimasta ferita è stata invece accompagnata in codice verde, sempre al San Martino.

Meno di dieci giorni fa in Liguria, regione pilota, era partita la sperimentazione delle bodycam anti aggressioni per il personale di FS Security, la società che si occupa di sicurezza sui treni e sui binari del Gruppo FS Italiane. Il funzionamento ricalca quello delle videocamere in dotazione della polizia americana: gli addetti alla sicurezza di Fs le indossano sul davanti della giacca e possono azionarla in caso di necessità premendo un pulsante laterale. Se per esempio un passeggero o un viaggiatore si dimostrano violenti o alterati, o ancora stanno compiendo atti illegali, la bodycam riprende la scena dall’inizio alla fine. Al momento sono dieci quelle in dotazione di Fs Security, con cui deve essere coperta tutta la linea ferroviaria regionale.

“Quanto è stato messo in campo sino a questo momento per tutelare il personale di bordo e la stessa utenza non è sufficiente – attacca la Filt Cgil – Il fenomeno è di una tale entità e gravità che va affrontato con strumenti maggiormente efficaci. Le aziende, e non ultimo chi ha in mano il contratto di servizio, devono senz’altro fare di più a tutela di lavoratrici, lavoratori e anche dei passeggeri.

“L’aggressione al capotreno all’altezza della stazione di Bogliasco è un episodio inaccettabile – è stato il commento del capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna – Nessun lavoratore deve mai trovarsi in situazioni simili. La violenza contro chi lavora deve essere fermamente condannata e combattuta con ogni mezzo. Chiediamo alla Regione Liguria di intervenire con urgenza per rafforzare la sicurezza sui treni, garantendo adeguata protezione per il personale viaggiante e i passeggeri. È fondamentale che chi lavora nel trasporto pubblico possa farlo senza il rischio di aggressioni o violenze. Purtroppo sono troppi gli episodi a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi. Da parte del Gruppo Pd in Regione vicinanza al capotreno ferito, alla famiglia e ai colleghi”