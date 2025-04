Capitaneria di porto di Genova, il nuovo comandante sarà Antonio Ranieri: insediamento il 28 aprile

Genova. Cambio al vertice della Capitaneria di porto di Genova. Il nuovo comandante sarà il contrammiraglio Antonio Ranieri, attuale commissario dell’Autorità portuale dello Stretto di Messina.

A darne notizia è stato oggi il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, a margine dell’inaugurazione del parco delle Dune di Pra’, insieme a un altro annuncio: “Oggi è partita la lettera da parte del ministro al presidente della Regione per l’intesa sul nuovo presidente del porto di Genova”.

Il nuovo direttore marittimo della Liguria si insedierà il 28 aprile in una cerimonia a Genova che vedrà anche il saluto di Piero Pellizzari, arrivato a luglio 2023 e destinato alla pensione.

Dunque, dati gli incroci nei ruoli dirigenziali, Messina e Genova dovrebbero essere le prime sedi di Autorità di sistema portuale ad avere un nuovo presidente dopo il periodo di commissariamento: “Si parte sempre da Genova – sorride Rixi -. Il comandante di Messina prenderà il posto di Pellizzari, quindi ho l’esigenza di rinnovare anche l’Autorità dello Stretto”.

L’intesa con Bucci sul nuovo presidente dell’Autorità portuale non è l’ultimo passaggio prima della nomina. Il parere (che non sarà vincolante, anche se è scontato che sia positivo) dovrà essere reso poi dalle commissioni parlamentari, anche in quel caso tecnicamente superabile dal ministero. Nelle prossime settimane, quindi, dovrebbe arrivare il decreto. Per ora il nome non trapela.