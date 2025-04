Genova. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Roberto Pettinaroli, 62 anni, uscito in canoa martedì mattina da Chiavari e mai più rientrato a casa. Dopo una giornata e una nottata di ricerche il suo corpo senza vita è stato individuato tra Santa Margherita Ligure e Portofino, all’altezza del Covo di Nord Est.

Pettinaroli, ex giornalista del Secolo XIX e per lungo tempo responsabile della redazione del Levante del quotidiano, era uscito in canoa intorno alle 10 di martedì per un’escursione nel golfo del Tigullio. A dare l’allarme, a pomeriggio inoltrato, è stata la figlia, preoccupata nel non riuscire a contattarlo.

La Capitaneria di Porto e i sommozzatori si erano mobilitati immediatamente, trovando la canoa non lontano da Portofino e la pagaia ancora nei pressi di Chiavari.

Con il passare delle ore le speranza che il 62enne fosse riuscito a trovare un anfratto per ripararsi si sono affievolite sempre di più, complice l’abbassarsi delle temperature e le condizioni del mare. Mercoledì mattina il tragico ritrovamento. Pettinaroli era andato in pensione lo scorso anno, sotto choc il mondo del giornalismo locale.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Pettinaroli. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è stato tra i primi a intervenire a nome di tutta la giunta regionale e dell’ufficio stampa: “La notizia della sua morte ci addolora profondamente, come persona attenta e gentile e come professionista che ha saputo dare voce negli anni al territorio del levante ligure e ai suoi protagonisti, le più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Il sindaco di Chiavari Federico Messuti, postando su Facebook la foto di Pettinaroli (in apertura), lo ricorda così: “Con profondo dolore, esprimo a nome mio e dell’intera comunità di Chiavari le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Roberto Pettinaroli. La sua improvvisa scomparsa ci lascia sgomenti e addolorati. Roberto è stato un volto noto e stimato del nostro territorio, un giornalista appassionato e un professionista di grande valore. La sua lunga carriera al Secolo XIX, per oltre 15 anni responsabile della redazione di Levante, il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno indelebile nel panorama giornalistico locale. In questo momento di dolore, ci stringiamo alla famiglia di Roberto e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.

“La sindaca Elisabetta Ricci, la giunta e l’amministrazione comunale di Rapallo esprimono profondo cordoglio per la tragica e dolorosa scomparsa di Roberto Pettinaroli, storico direttore de Il Secolo XIX – è la nota diffusa dal Comune di Rapallo – La città di Rapallo e l’intera comunità perdono un giornalista di grande professionalità e un punto di riferimento per l’informazione locale. Oltre che una persona dall’indubbio spessore umano e morale. Il suo impegno e la sua passione per il giornalismo hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro territorio”.

“A nome del Consiglio regionale della Liguria, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia, ai colleghi e agli affetti più cari di Roberto Pettinaroli. Grande conoscitore del territorio, con la sua penna ha contribuito a raccontare la Liguria attraverso le colonne del Secolo XIX. Che la terra gli sia lieve”, dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari.