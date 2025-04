Il canile Monte Contessa cerca lenzuola, asciugamani e coperte: “Aiutateci, ecco come donare”

Genova. Il canile di Monte Contessa cerca lenzuola, asciugamani e coperte per tenere a caldo cani e gatti in queste giornate primaverili in cui soprattutto di notte le temperature sono ancora basse.

L’appello è stato condiviso sui social dall’associazione UNA, che ha chiesto le coperte da mettere nelle cucce e lenzuola e asciugamani da utilizzare per la degenza degli animali. Gli operatori hanno invitato chi desidera donare ad andare in canile, così da conoscere anche gli ospiti e vedere da vicino come funziona il loro lavoro, e fornito in alternativa un elenco dei punti di raccolta in cui è possibile lasciare quanto richiesto.

Oltre a coperte, asciugamani e lenzuola si possono donare anche cuscini da sedia, cibo per cuccioli e specifico per patologie per gatti, pellet, pettorine ad h, kong, collari, snack naturali e traverse salvaletto. I punti adibiti a raccolta sono: