Campionato Intercircoli verso l’epilogo: sabato la regata costiera, domenica la premiazione

Genova. Sabato prossimo si terrà l’ultimo appuntamento del 34° Campionato Intercircoli, organizzato dai 12 circoli nautici del Comitato Intercircoli e sostenuto dal main sponsor Assonautica Genova, Cantiere Mostes, Gruppo GE concessionaria e Sestricar.

Il percorso sarà a classica costiera con partenza da Punta Vagno, boa al vento verso Bogliasco, boa a terra su Nervi e arrivo a Punta Vagno.

Mentre nella classifica ORC-Regata ImXtinente di Adelio Frixione primeggia con sei punti di distacco dal secondo, in Gran Crociera ben tre barche si contendono il primo posto; questo week end sarà cruciale per l’assegnazione del titolo. Nei monotipo J24 e Mini 6.50 non si prevedono ribaltoni, così come in metrica A; più complicata la situazione in Metrica B (dove My Dream di Conti e Meridiana I di Repetti/Ferrando si contendono il primo posto) e in Metrica C (anche qui Maniman di Barbieri e Zerodieci di Ciliberti a un solo punto di distanza).

L’ eventuale recupero dell’ultima giornata del Campionato Intercircoli si terrò domenica in caso di condizioni meteo non idonee. La premiazione si svolgerà domenica 6 aprile, alle 18.30, nei locali della LNI di Sestri Ponente in via Pionieri e Aviatori d’Italia 89. In questa occasione verrà consegnata una donazione a AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma). La stessa AIL terrà un banchetto per la tradizionale vendita delle uova di Pasqua.