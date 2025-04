Campionato Easykart, doppietta del CKC di Carasco nella terza tappa

Viterbo. Terzo round stagionale del campionato Easykart, disputato domenica 27 aprile sull’impegnativo Leopard Circuit di Viterbo. Di nuovo grandi risultati per la squadra corse del CKC di Carasco ed i suoi piloti.

Doppietta nella classe 125cc con primo e secondo posto rispettivamente di Alessandro De Gaetano e Riccardo Pollastri, che hanno dominato la finale tagliano il traguardo sotto la bandiera a scacchi con un distacco tra loro di soli 0”519.

Questi risultati dopo buone qualifiche e sprint race e li ha visti schierati per la finale in prima e seconda fila su un totale di ventisette piloti.

Valentino Gaggia, sempre in 125 cc, si è classificato nono nella finale rimontando cinque posizioni rispetto alla griglia di partenza.



Nella categoria 100cc: Marco Zoccheddu, per la prima volta sul difficile circuito Leopard, ha tagliato il traguardo in finale in settima posizione dopo essere partito in quinta fila avendo siglato il nono posto nelle qualifiche e l’ottavo nella Sprint Race.

Giuliano Boracchia, unico portacolori nella categoria 60 cc in questo round, è stato penalizzato da alcuni problemi tecnici del suo kart e non ha potuto segnare tempo nelle qualifiche e nella Sprint Race. Si è comunque classificato decimo nella finale.

Archiviata la prova di Viterbo, si conclude il girone di andata dell’Easykart Trophy ed il prossimo round, sulla pista di Cremona il 18 maggio, accenderà la galoppata verso la conquista dei titoli del campionato.