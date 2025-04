Camion a fuoco in A12, autista in ospedale: autostrada chiusa in entrambe le direzioni

Sestri Levante. Un camion ha preso fuoco questa mattina sull’autostrada A12, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Le fiamme sono divampate dal mezzo pesante intorno alle 10.30, nell’ultima galleria prima dello svincolo di Sestri Levante, all’altezza del chilometro 47.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi in forze con vigili del fuoco, l’auto infermierizzata del 118, ambulanze della Croce Rossa di Cog0rno e Riva Trigoso, polizia stradale, personale di Autostrade per l’Italia

L’autista del camion è riuscito ad abbandonare la cabina in tempo, ma ha respirato molto fumo e per questo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lavagna in via precauzionale. Si attende di capire se ci siano altre persone da soccorrere, mentre non ci sarebbero feriti a causa delle fiamme.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si sono formati 2 chilometri di coda verso Genova a partire da Deiva Marina. Code anche in Aurelia a Sestri Levante.