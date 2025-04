Genova. Un uomo di circa 60 anni è stato portato in ospedale in gravi condizioni in elicottero dopo essersi ustionato al viso e alle mani mentre bruciava delle sterpaglie nel suo giardino a Busalla.

È successo intorno a mezzogiorno del 25 aprile. L’uomo stava cercando di ravvivare il falò con un liquido infiammabile quando c’è stata una fiammata che lo ha investito.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Busalla che ha accompagnato il ferito alla piazzola perché fosse caricato sull’elicottero Drago dei vigili del fuoco, poi il trasferimento all’ospedale Villa Scassi in codice rosso.