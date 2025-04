Brucia una baracca dietro il Biscione di Quezzi: l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Momenti di apprensione ieri sera a Quezzi, dove dalla cima delle alture dietro al Biscione, in via Loria, si è alzata una densa colonna di fumo, a pochi metri dalle abitazioni.

Tante le chiamate ai vigili del fuoco, che si sono recati prontamente sul posto con diverse squadre: per fortuna a prendere fuoco è stata solamente una baracca allestita abbastanza distante dalle case.

L’incendio è stato domato in pochi minuti, evitando che la situazione degenerasse. Nei minuti successivi la bonifica della zona. Sono in corso accertamenti per capire le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità. Non si registrano feriti.