Brigate Rosse, è morto Alberto Franceschini: organizzò il rapimento del giudice genovese Mario Sossi

Genova. È morto Alberto Franceschini, uno dei fondatori assieme a Renato Curcio e Mara Cagol delle Brigate Rosse. Il decesso è avvenuto l’11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa ieri sera. Franceschini aveva 78 anni ed era stato condannato con sentenza definitiva, tra l’altro, per il sequestro del giudice genovese Mario Sossi e per l’omicidio di due esponenti del Msi avvenuta a Padova nel 1974.

Nato a Reggio Emilia da una famiglia di tradizione comunista, ha sempre sostenuto che la sua militanza nelle Brigate Rosse era un seguito della lotta partigiana. Dopo l’uscita dal Pci partecipò al convegno di Chiavari insieme a molti di coloro che nel 1970 decisero il passaggio alla lotta armata. L’anno dopo divenne il primo brigatista ufficialmente latitante non presentandosi al servizio di leva.

Franceschini, insieme a Curcio e Cagol, organizzò il sequestro del giudice Mario Sossi, rapito a Genova il 18 aprile 1974 e rilasciato a Milano il 23 maggio, che sosteneva l’accusa contro i membri del Gruppo XXIII Ottobre. Sossi venne sequestrato davanti alla sua abitazione in via del Forte di San Giuliano, in Albaro, dai brigatisti Alfredo Bonavita e Paolo Maurizio Ferrari, quindi fu portato in una villetta di Tortona, detta prigione del popolo, acquistata da Franceschini sotto mentite spoglie.

I brigatisti, dopo averlo sottoposto a un “processo”, avevano deciso di ucciderlo, ma fu probabilmente Franceschini a spingere perché fosse evitata l’estrema soluzione. Come contropartita fu chiesta la liberazione di otto terroristi del Gruppo XXIII Ottobre, ma tutti i Paesi che avrebbero potuto ospitarli declinarono l’asilo politico. La Corte d’appello diede parere favorevole alla scarcerazione, ma il procuratore Francesco Coco (poi freddato proprio dalle Br nell’attentato di salita Santa Brigida nel 1976) fece ricorso in Cassazione. Sossi venne comunque liberato e tornò da solo a Genova in treno, senza avvisare nessuno. Qualche mese dopo Franceschini venne arrestato dai carabinieri insieme a Renato Curcio, mentre Mara Cagol fu uccisa un anno dopo in uno scontro a fuoco.

Nel 1982 Franceschini si dissociò dalla lotta armata e, pur non rinnegando la sua militanza, prese le distanze dalla violenza politica esprimendo pentimento. Nel 1987 gli furono concessi i primi permessi premio e poi i domiciliari. Lasciò il carcere definitivamente nel 1992 a pena estinta e, dopo 18 anni di reclusione, iniziò a lavorare presso l’Arci Ora d’Aria. A febbraio del 2024 l’ultimo caso politico di cui è stato protagonista, quando fu identificato insieme con altre persone che si erano trovate a Milano nei giardini dedicati ad Anna Politkovskaya per commemorare Alexei Navalny.