L’assessora Bordilli contro Salis sul benessere animale: “Fa copia e incolla delle nostre iniziative”

Genova. L’assessora comunale Paola Bordilli ancora all’attacco di Silvia Salis, candidata sindaca alle comunali per il campo largo. Bordilli ha puntato il dito contro le dichiarazioni sul benessere animale fatte da Salis, accusandola di “non avere nuove idee” e di “fare copia incolla delle nostre iniziative”.

La candidata del campo largo venerdì ha parlato dei contenuti del suo programma relativi al benessere animale, spiegando che “chi ha un cane lo sa: non è solo un animale. È compagnia, è forza nei momenti difficili, è famiglia. In tante storie che ho ascoltato oggi al point, c’era questo filo comune: il bisogno di sentirsi meno soli, di avere accanto qualcuno che ci obbliga a uscire, che ci fa sentire necessari. È un legame profondo, che merita rispetto e attenzione”.

“A Genova vivono oltre 180mila cani. È un dato che parla chiaro: il benessere animale non può più essere trattato come un tema secondario. In una città dove quasi una famiglia su due è composta da una persona sola, spesso anziana, anche un cane è parte della tenuta sociale”, ha proseguito Salis, elencando poi le misure che ha intenzione di adottare.

Tra quelle citate una mappatura capillare della città, quartiere per quartiere, per individuare dove mancano aree attrezzate dedicate ai cani, fontanelle e spazi protetti per la sgambatura, e ancora aprire un gattile.

A Salis ha risposto Bordilli, assessora uscente (e nuovamente candidata per il centrodestra) con delega proprio al benessere animale: “Altro che ‘è già domani’. Semmai è soltanto ieri. Più passa il tempo e più è evidente come la candidata a sindaco di Genova per la sinistra non sia in grado di avere nuove idee e nel suo programma faccia quindi dei copia e incolla. Incontrando alcune Associazioni di amici degli animali, ha rispolverato come enormi e rivoluzionarie novità tutta una serie di misure che, da mesi, sono già oggetto di lavoro e attenzione da parte della nostra giunta”.

“Addirittura alcune già anticipate dal mio assessorato e altre contenute, nero su bianco, nell’attuale bando per il canile comunale – prosegue Bordilli – Dalle aree cani su cui stiamo lavorando con uffici comunali, municipali e Aster alla creazione del primo gattile comunale, ai corsi per la gestione degli animali e altro. In sostanza, si tratta di iniziative che sono già scritte nel programma elettorale del nostro candidato sindaco Pietro Piciocchi, bollato invece dalla sinistra come ‘una televendita’ (che evidentemente loro seguono con interesse). Se il nostro programma viene volgarmente definito ‘una televendita’, come mai la spocchiosa candidata della sinistra ha copiato punto per punto le nostre proposte sul benessere degli animali? Gliene ricordo altre due che non sono state menzionate: più spiagge per i cani e l’istituzione del Garante degli animali. Farà sempre in tempo a inserirle, magari al prossimo copia e incolla”.