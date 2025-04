Genova. Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la seconda edizione di Blue Gallery – Blue Economy Forum, andata in scena venerdì 4 aprile nella storica cornice della Galleria Mazzini. L’evento, promosso dal Comune di Genova – su impulso dell’Assessorato al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca – e realizzato in collaborazione con la Fondazione Carige ha confermato il suo ruolo di appuntamento centrale per il confronto sulla Blue Economy in chiave innovativa, sostenibile e inclusiva.

Un’intera giornata dedicata a masterclass, talk e momenti di confronto, che ha visto la partecipazione attiva di studenti, professionisti del settore, accademici, istituzioni e cittadini. Al centro, i grandi temi del mare e dello sviluppo sostenibile, affrontati con approccio multidisciplinare e visione strategica. A coronare la manifestazione, la presenza di ospiti di rilievo come l’ex ministro dell’Economia Domenico Siniscalco, il consigliere scientifico di Limes Germano Dottori e Roberto Garofoli, presidente di Sezione del Consiglio di Stato già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Draghi.

Tutti protagonisti di momenti di approfondimento che hanno spaziato dalle sfide geopolitiche globali ai temi della sostenibilità, contribuendo con prospettive autorevoli e visioni strategiche a un dibattito di alto livello.L’intera giornata si è conclusa con un momento di forte impatto emotivo e partecipazione: il concerto Gospel in Blue del Sizohamba Gospel Choir, che ha trasformato la Galleria Mazzini in uno spazio vibrante di musica e condivisione. Fondamentale il contributo della Fondazione Carige, che ha reso possibile questa seconda edizione. In qualità di partner strategico e promotore del territorio, Fondazione Carige si conferma attore chiave nello sviluppo sostenibile di Genova, valorizzando la Blue Economy come opportunità di crescita e innovazione.

“La Blue Economy rappresenta per Genova un asse strategico di sviluppo, capace di attrarre investimenti, creare lavoro e stimolare nuove idee – commenta Francesco Maresca, assessore comunale a Patrimonio, Porto, Mare e Pesca –. Questa seconda edizione di Blue Gallery ha mostrato tutta la vivacità e il fermento del settore, coinvolgendo attori pubblici e privati, studenti e cittadini. Un grande ringraziamento va alla Fondazione Carige, che ha creduto fin dall’inizio nella forza di questo progetto e ha contribuito in modo decisivo alla sua realizzazione insieme alle numerose aziende coinvolte. Blue Gallery 2025 ha dimostrato che la cultura del mare e la sua economia possono essere terreno fertile per una città che guarda al futuro, partendo dalle sue radici più profonde”.

Per ulteriori informazioni cliccare qui.