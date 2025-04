Biscione, riaperta dopo due anni la scala di collegamento tra via Fea e via Robino

Genova. A due anni dalla chiusura, e dopo solo un mese di lavori, è stata riaperta oggi la scaletta che collega via Fea e via Robino, nella zona vicino al Biscione sulle alture di Marassi, dopo un intervento eseguito dal Municipio Bassa Val Bisagno che l’ha resa nuovamente accessibile.

L’intervento a lungo sollecitato dall’opposizione e dai cittadini, in particolare dai genitori che accompagnano i bambini ai plessi scolastici nelle vicinanze, è stato possibile grazie alle risorse messe a disposizione dal Comune.

“Desidero ringraziare l’area tecnica e le maestranze che hanno lavorato in questa occasione con serietà e rapidità. Il nostro è un territorio vasto e per noi è tutto importante, non solo l’area centrale ma anche le aree collinari”, commenta l’assessore municipale alle Manutenzioni Andrea Barreca.

“Sono questi gli interventi che i miei consiglieri municipali ci hanno sempre chiesto in ascolto dei cittadini che rappresentano ed è grazie alla continua collaborazione con il Comune di Genova e alle risorse che sono state messe a disposizione che abbiamo potuto realizzarli”, conclude il presidente Angelo Guidi.