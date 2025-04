Bartolini, firmato un verbale di accordo con l’azienda: finisce lo sciopero dei corrieri

Genova. “Dopo la seconda giornata di sciopero, si è arrivati alla sottoscrizione di un verbale, che dà risposte concrete con tempistiche certe”. Lo annunciano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dopo la mobilitazione degli ultimi due giorni per i corrieri Bartolini di Genova.

“L’attenzione però non viene abbassata dalle organizzazioni sindacali – spiegano Marco Gallo, Mirko Filippi e Simone Angius – e soprattutto dai lavoratori driver della filiera Bartolini di Genova. Come dimostrato in queste due giornate di sciopero, che hanno comportato un sacrifico economico e fisico non da poco per questi lavoratori, ma che ha dimostrato una compattezza e una voglia di far valere i propri diritti, se qualche punto del verbale verrà disatteso non ci vedrà sottrarci dalla lotta per farlo rispettare”.

I sindacati ringraziano “tutti e 200 i lavoratori” e la cittadinanza “che ha capito e compreso le ragioni delle due giornate di sciopero. Una mobilitazione ha pagato e ha confermato la determinazione di questi lavoratori nel rivendicare diritti, dignità e sicurezza”.

La protesta era nata per chiedere “carichi di lavoro più umani, il rispetto dell’orario lavorativo, il cessare delle pressioni subite quotidianamente, l’inserimento di nuova forza lavoro che non è stata sostituita e che è organica per svolgere dignitosamente il lavoro, maggiori condizioni di sicurezza”.