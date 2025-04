Baia del Silenzio, torna il numero chiuso in spiaggia ma non ci sarà ancora il ticket

Sestri Levante. Anche quest’anno tra luglio e agosto le presenze dei bagnanti sulla spiaggia di Portobello, nella Baia del Silenzio, saranno contingentate, ma ancora non sarà introdotto il ticket d’ingresso. Approvati i criteri delle occupazioni demaniali di sedie e tavolini, limitate ai soli due mesi estivi. Al via il ripristino dei muretti a cornice di via Bayron e salita Cappuccini. Sono le indicazioni dell’amministrazione per la gestione e la fruizione di uno dei luoghi più iconici e frequentati di Sestri Levante.

“Abbiamo fatto ordine – spiega il sindaco Francesco Solinas -. In baia avevamo trovato situazioni che andavano sistemate e così abbiamo fatto. Contingentare la presenza dei turisti vuol dire offrire un’esperienza migliore del soggiorno a Sestri Levante. L’istituzione di un ticket d’ingresso è un obiettivo di questa amministrazione ma i tempi amministrativi non ci consentono ancora di introdurlo“.

Sui criteri per il rilascio di concessioni demaniali marittime temporanee per il posizionamento di tavolini, sedie e ombrelloni a uso di bar e ristoranti per la stagione balneare 2025, la giunta ha deliberato che le richieste potranno essere presentate esclusivamente per concessioni già autorizzate negli anni precedenti e avranno validità fino al 31 dicembre 2025.

Le occupazioni dovranno rispettare le fasce di libero transito sulle spiagge, con regole specifiche per la Baia di Portobello, dove le concessioni sono limitate dalle 18:30 alle 01:00 nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2025 e dalle 8:30 alle 01:00 negli altri periodi. Si precisa che la somministrazione è consentita fino alle ore 00.30 e che dalle ore 00.30 alle ore 01.00 è consentito solo il disallestimento di tavolini, sedie e ombrelloni utilizzati per la somministrazione.

Inoltre, per prendersi cura della Baia, sono state disposte alcune opere di manutenzione: il ripristino del muretto fronte mare in via Cappuccini, adiacente alla Galleria Rizzi, cui sarà ricostruito l’intonaco sul lato spiaggia, verranno sostituite le parti in ardesia e ritinteggiato. L’intervento sarà finanziato con parte dei proventi degli incassi dei parcheggi, per un importo di quasi 22 mila euro. Anche i muretti di via Byron saranno oggetto di intervento di ripristino.

“La cura per la nostra città è soprattutto un dovere verso i nostri cittadini e anche un bel biglietto da visita per i turisti”, conclude il Sindaco Solinas. Prossimamente sarà convocata la commissione Portobello.