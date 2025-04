Traffico, “bollini verdi” e “rossi” sulle autostrade della Liguria: gli orari peggiori per mettersi in viaggio

Liguria. Il maltempo di questi giorni, il fatto che siamo nel bel mezzo di un ponte, e, soprattutto, la tregua dai cantieri potrebbero contribuire a un rientro dei turisti meno traumatico del previsto dal punto di vista delle code in autostrada in Liguria.

Ma attenzione, perché anche senza restringimenti di carreggiata improvvisa e senza maxi controesodi, ci sono alcuni orari che è meglio evitare per mettersi in viaggio in direzione delle grandi città o delle regioni del nord.

Le previsioni dei tempi di percorrenza sulle autostrade è uno strumento che Autostrade per l’Italia mette a disposizione quotidianamente attraverso i propri canali informativi. Le stesse previsioni sono per lo più replicabili anche per le tratte in concessione ad altri gruppi come Autostrada dei fiori e Concessioni del Tirreno.

Previsioni dei tempi di percorrenza sulle autostrade della Liguria

Sulla A10 Genova – Savona bollino rosso tra le 16 e le 19 per chi viaggia in direzione di Genova. Negli altri orari “bollino giallo” mentre in direzione di Savona attenzione solo tra le 10 e le 13. Da tenere conto anche l’area nell’immediato ponente genovese, per le classiche gite fuori porta con situazioni di viabilità che potrebbero colpire anche la strada statale 1 Aurelia.

Sulla A12 Genova – Sestri Levante tempi di percorrenza dilatati per tutta la giornata di oggi per chi si muove verso Genova ma anche in questo caso bollino rosso tra le 16 e le 19. Verso Livorno bollino giallo tra le 10 e le 13 e verde nelle altre fasce orarie.

Sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce bollino rosso ancora tra le 16 e le 19 in direzione Nord. Bollino giallo nelle altre fasce orarie. Invece, per chi viaggia verso Genova, occhio di riguardo tra le 10 e le 13 per bollino giallo.

Sulla A7 Genova Serravalle, il classico “rientro dei lombardi”, è sconsigliato tra le 16 e le 19 per bollino rosso, ovviamente in direzione Milano. Bollino giallo negli altri orari. Bollino verde in direzione Genova tranne che tra le 10 e le 13 (giallo).