Autostrade, incidente tra due camion e un’auto sulla A10 in direzione Genova: un ferito lieve

Arenzano. Incidente sulla A10 tra due mezzi pesanti e un’automobile nella tratta compresa tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, la Croce Bianca di Savona, la Polstrada e l’automedica del 118.

Il bilancio fortunatamente non è grave: una persona è rimasta ferita in modo lieve nell’impatto, ma da quanto risulta ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sulla tratta autostradale coinvolta si sono verificati disagi limitati. Si segnala un chilometro di coda anche tra Celle Ligure e Varazze a causa di un’auto che ha perso il controllo con conseguente intervento del carro attrezzi.

Notizia in aggiornamento