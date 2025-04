Atto vandalico contro la sede Anpi di Sturla, la presidente: “Ma il fascismo non esiste…”

Genova. Colla sulle serrature dell’ingresso della sede Anpi di Sturla, a Genova. E’ la brutta scoperta fatta nella mattina del 25 aprile dalla presidente e da alcuni volontari dell’associazione partigiani, intenti ad aprire il locale per festeggiare nel quartiere gli 80 anni della Liberazione e mentre la città attende l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella notte ignoti hanno compiuto l’atto vandalico, agendo probabilmente in pochi minuti e indisturbati. La sede Anpi di Sturla si trova in via Isonzo.

La digos è già stata informata dei fatti e nelle prossime ore potrebbero essere vagliate le telecamere di sorveglianza della zona per capire chi possa essere stato a danneggiare la serranda della sede Anpi.

Le serrature della sede riempite di colla

“Oggi non potremo aprire, nel giorno più importante – dice Mara Nobili, presidente dell’Anpi di Sturla – dicono che il fascismo non esiste più, ma questa è la situazione, per noi, adesso”.