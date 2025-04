Arrestato ladro seriale di scooter, aveva rubato anche in un liceo di Sampierdarena

Genova. Un genovese di 38 anni è stato arrestato da polizia locale e carabinieri per una serie di furti commessi a gennaio e febbraio 2024, in particolare scooter parcheggiati in zona centro e Carignano.

Ma non solo: gli agenti del gruppo operativo contrasto stupefacenti della polizia locale hanno accertato che l’uomo, tossicodipendente, si sarebbe introdotto nella palestra di un liceo di Sampierdarena sottraendo beni personali ai ragazzi impegnati nell’attività fisica. Uno dei cellulari sottratti sarebbe stato usato dall’uomo come merce di scambio per acquistare crack da un pusher senegalese (arrestato in flagranza e trovato in possesso del dispositivo) nel centro storico.

Da qui sono scattate le indagini che hanno consentito di riunire vari procedimenti aperti a suo carico dai carabinieri della stazione di Carignano. Il 38enne avrebbe commesso vari furti di motoveicoli concentrandosi principalmente sul modello Kymco Agility nonché borse, portafogli e altri effetti personali nei quartieri del centro e di Carignano.

Inoltre è sospettato di aver sottratto beni personali al personale sanitario dell’ospedale Galliera. Si tratta di un soggetto noto al nucleo centro storico e al Gocs perché denunciato a piede libero per un tentativo di furto sventato in flagranza di un motoveicolo in centro storico a inizio gennaio 2025. Pluripregiudicato per furti, rapine ed evasioni, in passato aveva già scontato lunghi periodi di carcerazione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto al carcere di Marassi e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

“Questo arresto dimostra, ancora una volta, l’efficacia della collaborazione tra le forze dell’ordine e la nostra costante attenzione nel garantire la sicurezza dei cittadini. I furti e le attività illecite che hanno colpito studenti, sanitari e privati cittadini sono inaccettabili, e l’impegno della polizia locale proseguirà senza sosta per tutelare il decoro e la vivibilità della nostra città. Continueremo a garantire la presenza sul territorio e a mettere in campo tutte le risorse necessarie per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, lavorando in stretta sinergia con le altre forze di polizia e con l’autorità giudiziaria. Genova deve rimanere una città sicura per tutti”, dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia locale, Sergio Gambino.