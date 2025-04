Anpi Molassana, ecco il programma per l’anniversario della Liberazione

Genova. Anche l’Anpi di Molassana ha organizzato una serie di iniziative per l’anniversario della Liberazione.

Mercoledì 23 aprile alle 18 raduno dei partecipanti alla manifestazione presso il monumento alla Resistenza, sito nei giardini Falco, con formazione del corteo che deporrà le corone presso le lapidi ed i cippi e le targhe intitolativi presenti nel centro di Molassana e che, precisamente, partendo dai giardini Falco, dopo la deposizione di una corona presso il monumento alla Resistenza, si recherà a deporre le corone presso il ponte “Martin” Agostino Pesce poi in Via San Rocco poi presso la piazzetta Giuseppe Benassai poi in via Molassana (presso la ex sede della delegazione comunale) e infine in via Salvo D’Acquisto per terminare presso la nuova piazza dell’Olmo antistante la nuova sede del Municipio dove, alle ore 18.30, sarà tenuta una breve orazione celebrativa da parte del presidente del Municipio 4 Media Val Bisagno e di un componente dell’Anpi Provinciale.

Alla manifestazione sarà presente la Filarmonica di San Fruttuoso.

Venerdì 25 aprile, nella sede di salita Cotella Giovanni Maria, 3, alle 9 deposizione corone presso le lapidi in ricordo di Giuseppe Benassai (Partigiano Mario) e Agostino Pesce (Partigiano Martin). Alle ore 9.30 si svolgerà anche una gara nazionale di petanque uomini e donne; inoltre, si svolgeranno, sempre nello stesso luogo, il Trofeo della Resistenza e il Memorial Giuseppe Benassai. Pranzo in sede.