Comunali, la candidata con Piciocchi Anna Orlando “si presenta” con un incontro pubblico

Genova. Domani, martedì 15 aprile alle 18.30 a palazzo della Meridiana, in Salita San Francesco, la candidata al consiglio comunale della lista Vince Genova, Anna Orlando, si presenta alla città.

Orlando, storica dell’arte e curatrice di mostre, già ambasciatrice di Genova e parte del tavolo della cultura voluto da Marco Bucci, sarà quindi in corsa a sostegno di Pietro Piciocchi e del centrodestra.

“L’incontro, aperto al pubblico e gratuito, sarà un’occasione per dialogare di cultura e condividere, insieme, visione e proposte per una Genova più viva, partecipata e attenta al suo immenso patrimonio artistico e culturale”, spiegano da Vince Genova.

“Costruire cultura, questo è il nostro obiettivo – dichiara Anna Orlando – in continuità con quanto è stato fatto in questi anni, dopo avere ereditato dalla sinistra una situazione fortemente deficitaria dell’offerta del nostro patrimonio, non solo dal punto di vista delle strutture moltissime a rischio immediato di chiusura, ma anche dal punto di vista dell’inclusione”.

“Affermare che la cultura è di tutti e per tutti, significa farla uscire dalla nicchia autoreferenziale di pochi per trasformale in pane per molti, il tutto, lavorando sulla forza della messa in rete, con un occhio attento alla sostenibilità”, conclude.