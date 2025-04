Ancora in viaggio la nave Humanity 1, in arrivo a Genova 88 migranti messi in salvo

Genova. La prefettura di Genova aveva annunciato che la nave Humanity 1, con a bordo 88 persone messe in salvo nel Mediterraneo, sarebbe arrivata in porto – a Ponte Doria – nella serata di oggi, lunedì 7 aprile. Ma il diario di bordo della rescue boat indica che più probabilmente lo sbarco avverrà nella mattinata di martedì.

Quattro giorni di navigazione per l’imbarcazione dell’ong tedesca Sos Humanity, alla quale è stato – non senza polemiche – assegnato il porto di Genova. “Un porto lontano 1300 chilometri dal luogo del salvataggio, ancora una volta è stato negato il diritto delle persone salvate in mare a essere trasferite al sicuro”.

L’operazione di salvataggio è stata al limite del possibile. Quattro giorni fa Humanity 1 era in azione, diretta verso una prima barca alla deriva quando in mare aperto ha avvistato una barca di legno sovraffollata. A bordo una cinquantina di persone prive di attrezzature di soccorso, tutte recuperate. L’imbarcazione ‘Humanity 1’ ha poi ripreso il proprio viaggio verso la destinazione originaria trovando una barca di metallo in grossa difficoltà, protetta dalle onde da una petroliera. Altre 40 persone sono state portate in salvo.

(Photo credits: Sos Humanity)