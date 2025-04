Amt: sciopero Ugl, linee gratis per Genoa-Lazio, modifiche per la Fiera dell’Angelo e servizio sostitutivo per la funicolare Zecca-Righi

Genova. Sono parecchie le comunicazioni di Amt agli utenti per modifiche al servizio nei prossimi giorni. Per il 26 aprile, sabato, il sindacato Ugl Autoferro ha proclamato una seconda azione di sciopero aziendale della durata di 8 ore.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.00;

il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro per l’intera durata del turno.

Servizio di trasporto provinciale

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro per l’intera durata del turno.

Ferrovia Genova Casella

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.00.

il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro per l’intera durata del turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Amt non dispone di elementi di valutazione sui possibili disservizi poiché, negli ultimi 5 anni, non ci sono scioperi di 8 ore proclamati dalla sola sigla sindacale Ugl Autoferro.

Linee per Genoa-Lazio, bus gratis

In occasione dell’incontro di calcio Genoa – Lazio, in programma lunedì 21 aprile alle ore 18.00 allo stadio Luigi Ferraris, sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (Foce – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Grazie alla collaborazione con Genoa Cfc per la Giornata Mondiale della Terra, Amt offre l’utilizzo gratuito della rete urbana ed extraurbana (escluso Volabus, Ferrovia Genova Casella, Linea 782, Navebus) a chi è in possesso della tessera Dna Genoa o del biglietto della partita Genoa – Lazio nella fascia oraria dalle ore 15.00 fino alle 22.00 di lunedì 21 aprile.

Si informa inoltre che a partire dalle ore 10.00 e fino a cessate esigenze, la fermata bus di via Buozzi/metro Dinegro sarà soppressa e l’ingresso lato mare della stazione di Dinegro sarà interdetto al transito pedonale. Mentre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, le linee bus non effettueranno la fermata Monnet/Stadio.

Ecco in dettaglio gli orari delle linee:

BM corse da Molassana:

16.00 16.20 16.35 16.55 17.10 17.30 17.45

CM corse da Caricamento:

16.00 16.20 16.35 16.55 17.10 17.30 17.45

KM corse da via Rimassa:

SM corse da piazza Acquaverde:

16.00 16.10 16.20 16.30 16.40 16.50 17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Le altre principali linee transitanti in zona Stadio sono: 13 (Prato – Caricamento), 37 (via dei Platani – via Dante/De Ferrari), 48 (Molassana – PS San Martino), 82 (Brignole – Quezzi), 480 (stazione Brignole – Sant’Eusebio) e 482 (stazione Brignole – Sant’Eusebio).

Fiera dell’Angelo, modifiche alle linee 48, 470/, 477, 477/ e 481

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di largo Boccardo per consentire lo svolgimento della manifestazione “Fiera dell’Angelo”, nella giornata di lunedì 21 aprile, dalle ore 06.00 alle ore 22.00 (o comunque fino al termine della manifestazione) le linee 48, 470/, 477, 477/ e 481 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 48

Direzione Molassana: i bus giunti sul ponte Fleming, effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta (lato monte), anziché in largo Boccardo.

Direzione San Martino: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio sul ponte Fleming, proseguono per la rotatoria di via Molassana, invertono il senso di marcia per transitare su ponte Fleming, via Adamoli, dove riprendono regolare percorso.

Linee 470/, 477, 477/ e 481

Direzione mare: i bus, giunti in via Molassana, proseguono fino alla rotatoria, invertono il senso di marcia e proseguono per via Nazionale e ponte Fleming, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta prima dell’intersezione con via Molassana.

Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di ponte Fleming, proseguono per via Geirato, dove riprendono regolare percorso.

Servizio sostitutivo funicolare Zecca-Righi F1

A partire da martedì 22 aprile il bus sostitutivo della funicolare Zecca-Righi F1 largo Caproni – San Simone – largo Caproni cambia la frequenza: il servizio, esclusivamente in questo periodo di fermo prolungato della funicolare, sarà attivo ogni 30 minuti, tutti i giorni, dalle ore 06.45 alle ore 20.15.

Per garantire ai cittadini servizi alternativi su gomma nelle settimane di chiusura della Zecca-Righi, restano confermate anche le linee sostitutive F2 piazza Bandiera – San Simone (da piazza Bandiera dalle 06:25 alle 00:05) e da San Simone (via Chiodo dalle 06:40 alle 00:20) e F2/ Piazza Bandiera – Righi (da piazza Bandiera dalle 21:00 alle 00:05 e da Righi dalle 21:20 alle 23:35).

I servizi bus sostitutivi si possono utilizzare con l’abbonamento gratuito Miv (Metropolitana e Impianti Verticali), riservato ai cittadini residenti nella Città Metropolitana di Genova, oltre che con i titoli di viaggio validi sulla rete Amt. Gli orari completi sono consultabili su sito e app Amt.

È possibile raggiungere la zona del Righi con la linea 64 (piazza Manin – Righi – Oregina – Belvedere Da Passano), attiva tutti i giorni. Inoltre, la circonvallazione a monte e il Righi sono servite dalle seguenti linee: 39 (Brignole – via Vesuvio), 40 (Brignole – via Costanzi), 375 (Castelletto – via Chiodo) e la serale 640 (Brignole – via Costanzi).

La funicolare Zecca-Righi, dall’1 aprile, è sottoposta a importanti e articolate attività legate alla revisione speciale, necessarie per legge al raggiungimento dei 35 anni di vita tecnica dell’impianto. Al termine dei lavori, la cui durata è stimata in circa due mesi e mezzo, verranno svolti i controlli da parte degli enti competenti per la sicurezza d’esercizio, indispensabili per la ripresa del servizio.

Manutenzione metropolitana

Il piano delle attività di manutenzione serale della metropolitana della prossima settimana prevede i test sui nuovi treni in consegna e il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nella sera di martedì 22 aprile. L’ultima partenza sarà alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

La chiusura serale anticipata della metro consente di avere a disposizione le giuste tempistiche per l’effettuazione dei lavori previsti e di svolgere in sicurezza, ovvero senza la circolazione dei treni, tutte le attività programmate.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).