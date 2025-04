Amt, Salis sulla gratuità: “Se il bilancio è così solido perché una proroga solo fino a settembre?”

Genova. “Purtroppo la destra sta inquinando i pozzi anche in questo caso e voglio essere molto chiara, Amt resterà pubblica quando saremo al governo di questa città, è la nostra volontà, sulle gratuità dico che vogliamo mantenerle ma servono ragionamenti seri e chiarezza sui numeri“.

Silvia Salis, candidata del centrosinistra alle Comunali, torna a parlare della sperimentazione tariffaria di Amt a Genova. E’ stato lo stesso avversario e vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, ieri, annunciando la proroga delle gratuità fino al 30 settembre a chiamare in causa Salis.

Mettendo le mani avanti rispetto alle prevedibili, e poi arrivate, accuse di aver fatto una mossa elettorale, ha dichiarato: “Avrei voluto ma non potevamo spingerci oltre, se mi spiegano con quali strumenti avrei potuto fare una proroga triennale, li metto in pratica. Se avessi voluto trarne un beneficio elettorale, a gennaio avrei prorogato le tariffe oltre le elezioni, ma siccome sono una persona onesta e sono sempre molto aderente al dato reale, ho fatto quello che la legge mi ha dato la possibilità di fare. Piuttosto dicano loro (il centrosinistra, ndr) che intenzioni hanno sulla politica tariffaria di Amt“.

Salis risponde, a 24 ore di distanza, a margine dell’inaugurazione di Euroflora: “Noi tuteliamo il lavoro, tuteliamo Amt, il trasporto pubblico è qualcosa che va garantito, deve essere pubblico e deve essere gestito dal Comune. Detto questo preoccupano il taglio ai turni, 70 turni tagliati sono un’immensità e parlando con chiunque utilizzi il trasporto pubblico dice che questo pesa sulla quotidianità ma pesa anche sul lavoro perché è difficile fare l’autista quando i mezzi sono stracolmi, quando devi avere a che fare con un malcontento quotidiano di chi utilizza il tuo mezzo, per cui queste sono attenzioni che dobbiamo avere”.

“In più – conclude – la gratuità è qualcosa che vogliamo mantenere, lo abbiamo detto, ma evidentemente bisogna fare un un ragionamento sul bilancio di Amt, perché se è solido come il centrodestra dice essere, la gratuità sarebbe stata mantenuta in maniera strutturale, invece è stata, casualmente, rinnovata fino a settembre. Noi ci impegniamo a mantenerla, ma bisogna fare dei ragionamenti un po’ più seri e un po’ più puntuali sui numeri”.

E a stretto giro, il vicesindaco e candidato Piciocchi risponde ai “dubbi” di Salis: “La politica tariffaria può essere resa definitiva solo attraverso una delibera del consiglio metropolitano che in questo momento è sciolto, forse la candidata della sinistra non sa che è la Città metropolitana e non il Comune di Genova a essere titolare del contratto di servizio di Amt. Se sarò eletto sindaco nei primi cento giorni renderò definitiva la gratuità e tutte le attuali misure agevolative. Questo è il mio impegno perché io ci metto la faccia”.

“Dica chiaramente la candidata della sinistra quale è la sua proposta sulla politica tariffaria, che intenzioni ha, cosa vuole fare e soprattutto se pensa di subordinare all’Isee le attuali agevolazioni, come l’opposizione ha sempre chiesto in Consiglio comunale”, conclude Piciocchi.