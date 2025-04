Amiu, dal 5 maggio novità a Sori: cambiano le giornate del servizio porta a porta

Sori. Nel comune di Sori, a partire da lunedì 5 maggio, cambieranno le giornate di esposizione del servizio raccolta porta a porta.

In questi giorni sono in distribuzione, nelle cassette postali e nei portoni degli abitanti, le brochure con il nuovo calendario e le informazioni generali per mettere in pratica la raccolta differenziata in modo corretto.

Per gli esercizi commerciali, invece, saranno consegnati opuscoli con le indicazioni delle giornate di conferimento.

Per le utenze domestiche che utilizzano le Ecoisole ad accesso controllato, l’orario è dalle 16.00 alle 21.00 nei giorni feriali esclusa la domenica, mentre per le utenze che usufruiscono del servizio porta a porta dovranno esporre i contenitori e sacchetti la sera prima della giornata di raccolta dalle 18.00 alle 21.00 a seconda dei materiali differenziati come segue: l’organico il martedì, e il sabato, plastica e metalli il lunedì, carta e cartone giovedì, il vetro venerdì, non riciclabile il mercoledì, pannolini/pannoloni il lunedì, mercoledì e sabato.

Per il periodo che va dal 16 maggio al 15 settembre, il servizio di ritiro della frazione organica viene rafforzata anche nella giornata di giovedì.

Le utenze non domestiche avranno libero accesso utilizzando le Ecoisole ad accesso controllato. Invece, per quelle che utilizzano il servizio porta a porta dovranno rispettare il seguente calendario: organico martedì, giovedì e sabato, plastica e metalli lunedì, carta e cartone giovedì e sabato, vetro mercoledì e venerdì, non riciclabile il mercoledì, pannolini e pannoloni lunedì, mercoledì e sabato.

Anche per le utenze non domestiche, dal 16 maggio al 18 settembre viene intensificato il servizio di raccolta: per l’organico nella giornata di lunedì e venerdì; per la plastica e metalli il venerdì, per il vetro il lunedì.

I contenitori e i sacchi dovranno essere depositati la sera prima della giornata di raccolta dalle ore 18.00 alle 21.00.

Giovedì 17 aprile alle ore 18, presso il Teatro di Sori in via Combattenti Alleati 9, Amiu Genova organizza un incontro pubblico per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti sul nuovo servizio.

Per ricevere informazioni i cittadini potranno sempre rivolgersi, presso l’Info Point del Comune in via Stagno 19, dalle 8 alle 10.30 di ogni sabato; invece, per eventuali richieste o irregolarità sui servizi, dovranno utilizzare la piattaforma: segnalazioni.amiu.genova.it oppure chiamare il numero verde 800 95 77 00 da rete fissa o da cellulare il numero 010 89 80 800.