Amiu, al via la nuova campagna di comunicazione per la raccolta dell’organico

Genova. Dal mese di aprile AMIU Genova avvierà una nuova campagna di comunicazione dedicata alla raccolta differenziata dell’organico, con l’implementazione del servizio nei quartieri di Foce, San Martino, San Fruttuoso, Quezzi, Marassi, Staglieno, Struppa, Sturla, Quarto, Valle Sturla e Molassana.

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto di comunicazione supportato da Biorepack, il primo consorzio nazionale, creato all’interno del sistema CONAI e dedicato alla gestione e al riciclo degli imballaggi in bioplastica compostabile.

Con questa campagna saranno raggiunte circa 6.000 utenze. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della raccolta e ridurre i rifiuti indifferenziati attraverso una maggiore sensibilizzazione dei cittadini.

La campagna prevede la distribuzione di materiale informativo, come dépliant nelle cassette postali e locandine nei portoni delle zone interessate, per fornire indicazioni pratiche sulla raccolta differenziata e, in particolare sul corretto conferimento dei rifiuti organici e degli imballaggi compostabili oltre che sui diversi servizi previsti sul territorio genovese.

In parallelo verranno installati nuovi contenitori dedicati, rendendo il servizio più accessibile e capillare sul territorio. “Una corretta raccolta dell’organico è essenziale per un sistema di gestione dei rifiuti più sostenibile, efficace e in grado di aumentare le percentuali di differenziata – dichiara il presidente AMIU Genova Giovanni Battista Raggi – e grazie al supporto di Biorepack possiamo migliorare la sensibilizzazione dei cittadini e favorire un utilizzo sempre più corretto dei materiali compostabili”.

Con questa campagna, AMIU rafforza il proprio impegno nella promozione della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale, puntando su una maggiore informazione e su strumenti concreti per i cittadini.” Il coinvolgimento sempre più capillare della cittadinanza attraverso i servizi offerti dalla Civica Amministrazione è una delle chiavi di volta per aumentare le percentuali di raccolta differenziata e costruire una Genova più sostenibile e circolare – commenta l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Mauro Avvenente – Il sostegno del consorzio Biorepack ci aiuterà non solo a migliorare la raccolta della frazione organica, ma a sensibilizzare i genovesi sui vantaggi , per le persone e per l’ambiente, di utilizzare e conferire in maniera corretta i materiali compostabili”.

La frazione organica dei rifiuti infatti rappresenta quasi il 40% di tutti i rifiuti prodotti dalle famiglie italiane. Da una loro corretta raccolta e valorizzazione passa la possibilità di rispettare gli obiettivi di riciclo previsti dalle normative nazionali ed europee.

“Il corretto conferimento degli imballaggi in bioplastica compostabile è un tassello fondamentale per ottimizzare la raccolta dei rifiuti organici, garantendo una maggiore quantità e qualità del materiale conferito. – Spiega Carmine Pagnozzi, direttore generale del Consorzio Biorepack – Questo processo, al quale tutti dobbiamo partecipare attivamente, favorisce la produzione di compost di alta qualità, fertilizzante naturale che restituisce risorse preziose ai terreni agricoli. Una gestione virtuosa di questi materiali quindi è doppiamente importante: aiuta a chiudere il ciclo dei rifiuti, favorendo il consolidamento della bioeconomia circolare e contemporaneamente contribuisce a mantenere in salute i suoli dai quali dipende la nostra sicurezza alimentare”.