Pasqua, ambulatori di Asl3 aperti senza prenotazione: ecco orari e indirizzi per ogni distretto

Genova. Saranno cento i medici che nel fine settimana di Pasqua e poi nei ponti del 25 Aprile e del Primo maggio saranno operativi all’interno degli ambulatori liguri. L’accordo è stato raggiunto e formalizzato nella giornata di ieri e consentirà a tutte le Asl regionali di mantenere dei presidi sanitari ambulatoriali aperti ad accesso libero senza necessità di prenotazione.

Il servizio è gratuito per i pazienti residenti in Liguria, mentre per accessi di utenti provenienti da altre regioni il medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta applica la tariffa prevista per la visita occasionale ambulatoriale. L’obiettivo è offrire alla popolazione un punto di riferimento assistenziale per l’erogazione di tutte quelle prestazioni a bassa complessità gestibili negli ambulatori, evitando così il sovraffollamento dei pronto soccorso.

Alle aperture straordinarie si aggiungono l’Ambulatorio di prima accoglienza dell’Ospedale Gallino e il Servizio di Urgenza Odontoiatrica della Fiumara. Ecco tutti gli orari e le sedi operative per Asl3 divise per distretto e giorni di aperture:

Sabato 19 aprile 2025

Distretto 8

* 8.00 – 12.00 dott. Tagliafico A., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4

* 14.00 – 17.00 dott. Giovannoni L., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4

Distretto 9

* 8.00 – 12.00 dott. Roccatagliata U., via Ciro Menotti 19/1 Genova Sestri Ponente

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Masi L., via Rolando 8/2 Genova Sampierdarena

Distretto 10

* 8.00 – 12.00 dott.ssa Bruzzone I., via delle Piane 27 Ronco Scrivia

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Olsen R., via delle Piane 27 Ronco Scrivia

Distretto 11

* 8.00 – 12.00 dott. Donato M., via Giovanni Amendola 8-12 R Genova

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Lagasco S., corso Magenta 35/2 SC D Genova

Distretto 12

* 8.00 – 12.00 dott.ssa Turco L., via Fereggiano 23/5 Genova

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Turco L., via Fereggiano 23/5 Genova

Distretto 13

* 8.00 – 12.00 dott. Filimbaia R., corso Europa 1130 Genova Levante

* 14.00 – 17.00 dott. Olivari F., Via Aurelia 209 Camogli

Domenica 20 aprile 2025

Distretto 8

* 8.00 – 12.00 dott. Pulcino M., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4

* 14.00 – 17.00 dott. Pulcino M., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4

Distretto 9

* 8.00 – 12.00 dott.ssa Baffi S., via Ala 9 Genova Sestri Ponente

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Masi L., via Rolando 8/2 Genova Sampierdarena

Distretto 10

* 8.00 – 12.00 dott. Garresio A., via Rivarolo 117 R Genova Rivarolo

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Lisa A., sede Asl3 – via P.N. Cambiaso 62 Ambulatorio ex Ospedale Celesia

Distretto 11

* 8.00 – 12.00 dott. Cardini M., corso Carbonara 8/2 Genova

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Cardamone F., via Fossatello 4 Genova

Distretto 12

* 8.00 – 12.00 dott. Iannopollo D., piazzale Parenzo 3/2 Genova

* 14.00 – 17.00 dott. Iannopollo D., piazzale Parenzo 3/2 Genova

Distretto 13

* 8.00 – 12.00 dott. Olivari F., via Aurelia 209 Camogli

* 14.00 – 17.00 dott. Mokthtari Ali Reza, piazza Matteotti 9 Recco

Lunedì 21 aprile 2025

Distretto 8

* 8.00 – 12.00 dott. Abaei M., Via Poggi 21/1 Cogoleto

* 14.00 – 17.00 dott. Giovannoni L., sede Asl3 Casa di Comunità Voltri piazza Odicini 4

Distretto 9

* 8.00 – 12.00 dott. Nattero G., via Ala 9 Genova Sestri Ponente

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Catania, via Ciro Menotti 20/4 Genova Sestri Ponente

Distretto 10

* 8.00 – 12.00 dott.ssa Olsen R., via delle Piane 27 Ronco Scrivia

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Olsen R., via delle Piane 27 Ronco Scrivia

Distretto 11

* 8.00 – 12.00 dott.ssa Lagasco S., corso Magenta 35/2 SC D Genova

* 14.00 – 17.00 dott.ssa Lagasco S., corso Magenta 35/2 SC D Genova

Distretto 12

* 8.00 – 12.00 dott. Iannopollo D., Piazzale Parenzo 3/2 Genova

* 14.00 – 17.00 dott. Iannopollo D., Piazzale Parenzo 3/2 Genova

Distretto 13

* 8.00 – 12.00 dott. Olivari F., via Aurelia 209 Camogli

* 14.00 – 17.00 dott. Mokthtari Ali Reza, piazza Matteotti 9 Recco

AMBULATORIO DI PRIMA ACCOGLIENZA (CODICI A BASSA COMPLESSITÀ) PRESSO L’OSPEDALE GALLINO

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo

SERVIZIO DI URGENZA ODONTOIATRICA

Si ricorda inoltre che è attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 (ultima visita alle 12).

“Il sistema sanitario ligure è attrezzato per garantire una risposta efficace in caso di maggiore afflusso di pazienti durante le prossime festività pasquali e nei successivi ponti. Ogni Asl e azienda ospedaliera – aveva commentato ieri l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – si è organizzata a seconda delle caratteristiche del proprio territorio, così come già accaduto per le festività natalizie, quando sono stati registrati più di 4mila accessi, soprattutto, ma non solo, per patologie legate agli stati influenzali”.