Ambiente e urbanizzazione, Candia (Avs): “Stop alla speculazione edilizia di Genova”

Genova. “Come temevano, la Regione ha dato il via libera, seppur con molte prescrizioni, alla variante al Piano urbanistico comunale di Genova per consentire la costruzione di numerose villette sulla collina a ponente della città. È un progetto anacronistico e pericoloso, sia per la tenuta idrogeologica dell’area sia per il suo sviluppo economico”

Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, accoglie con disappunto il parere tecnico favorevole della Regione all’operazione edilizia di Vesima.

“Ci opporremo in ogni sede a questa sciagurata variante, che mette a repentaglio lo sviluppo futuro di una zona di grande pregio ambientale. Contro questo intervento, si sono schierati migliaia di cittadini, comitati e associazioni, che hanno dato vita a manifestazioni pubbliche di dissenso contro questa colata di cemento”, ricorda Selena Candia.

“A Genova non servono nuove costruzioni. Bisogna incentivare il recupero degli edifici esistenti e dei terreni abbandonati, in modo da garantire nuove opportunità abitative per i residenti. Solo in questo modo, si aiuterà la nascita e la crescita di attività economiche collegate al territorio, in grado di dare un sostegno concreto a chi vive in queste zone”, sottolinea Selena Candia.