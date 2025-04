Allerta gialla da questa notte alle 15 di domani sul centro e ponente della Liguria

Genova. La situazione meteo in atto, con una serie di perturbazioni che colpiscono gran parte del nord Italia, ha portato Arpal a emettere un’allerta gialla per i possibili effetti di piogge e temporali dalla mezzanotte di oggi alle 15 di domani, giovedì 17 aprile, su tutti i bacini del ponente, nello stesso orario, solo allerta gialla temporali sul centro, il genovesato e il suo entroterra.

Continua la fase perturbata: nelle prossime ore si formerà un minimo depressionario sul mar Tirreno, che risalirà rapidamente verso il Mar Ligure. La sua posizione di dettaglio determinerà l’esatta collocazione dei fenomeni più intensi, che oltre a piogge e temporali saranno sotto forma di vento di burrasca forte e mareggiata intensa.

Oggi sulla Liguria ci saranno piogge e rovesci sparsi, con ventilazione prevalentemente dai quadranti settentrionali. Dalla mezzanotte la veloce risalita del minimo determinerà intensi venti sciroccali, inizialmente soprattutto sulle coste di centro levante, in estensione verso ponente.

La convergenza tra gli intensi flussi di direzione diversa innescherà i temporali sul centro ponente tra la notte e la mattinata di domani, che si aggiungeranno a un contesto di piogge diffuse soprattutto a ponente.

Nel corso della giornata lo scirocco sarà rimpiazzato dal libeccio, che porterà piogge un po’ più intense anche sul levante.

Nell’avviso odierno segnalati anche i venti con burrasca forte da sud est su centro levante (soprattutto nella prima parte della giornata) e la mareggiata, che diventerà intensa con il passare della notte.

Arpal consiglio di seguire i prossimi aggiornamenti per l’evoluzione della situazione meteo, non solo per capire quale saranno le condizioni nei giorni festivi ma anche e soprattutto per autoprotezione.