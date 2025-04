Foce, paura nel giorno di Pasqua: due grossi pini si abbattono sul vialetto dei giardini Coco

Genova. Due grossi pini sono caduti oggi pomeriggio all’interno dei giardini Coco, adiacenti alla questura in corso Aurelio Saffi.

I due alberi hanno invaso la strada pedonale. Nonostante l’area fosse regolarmente aperta, per fortuna non si sono registrate persone ferite.

Per precauzione è stata comunque inviata sul posto un’ambulanza della Croce Bianca Genovese in codice giallo. I soccorritori, giunti sul posto, hanno constatato che non era rimasto coinvolto nessun cittadino.

A occuparsi della messa in sicurezza e del taglio delle piante sono stati i vigili del fuoco.