Al Porto Antico il concerto di okgiorgio, Pop X e Le Feste Antonacci

Genova. Domenica 6 luglio 2025 all’Arena del Mare saliranno sul palco okgiorgio, Pop X e Le Feste Antonacci, concerto organizzato da Altraonda e Balena Festival.

Il neonato festival Altraonda si unisce al già collaudato Balena Festival per portare all’interno del programma di EstateSpettacolo una serata con alcuni tra i nomi più freschi del panorama attuale tra il pop e l’elettronica.

Okgiorgio, all’anagrafe Giorgio Pesenti, è un musicista e produttore bergamasco classe 1996. Nei suoi set decostruisce, ricombina e riassembla suoni elettronici e voci eteree, in un ecosistema tra musica da ballare e allo stesso tempo emotiva. Il live set vedrà okgiorgio in una nuova postazione insieme a due batteristi e visual d’impatto, pensati per rendere l’esperienza dal vivo sempre più unica e coinvolgente.

Nato nel 2005 dalla collaborazione tra Walter Biondani e Davide Panizza, il progetto audiovisivo Pop X vive e cresce grazie alla partecipazione attiva di nuovi individui, tra cui Niccolò, Luca, Pietro, Laura e Andrea. Dal 2005 a oggi, Pop X ha raccolto fan ovunque, esibendosi in vari contesti e mantenendo sempre una forte vena elettronica (a tratti sperimentale). Pop X ha recentemente annunciato l’uscita di un nuovo album, “Anal House”, prevista per il 5 maggio, data in cui inizia anche il tour europeo. In estate celebrerà il ventennale del progetto e i dieci anni di “Best Of” con il Finalmente Nudy Summer Tour in giro per l’Italia.

Le Feste Antonacci è un duo composto dai produttori Leonardo Rizzi e Giacomo Lecchi D’Alessandro, stanziati a Parigi da lunghi anni. Provano emozioni comuni: il canto del flauto, le architetture corali, il ritmo del tamburo, la canzone italiana “che te tocca”; naturale la decisione di associarsi. Nascono brani, roba che emerge dal subconscio, sintesi d’interminabili semi-mistiche sessioni di groove e di canto libero.

Di Altraonda Festival fanno parte anche i concerti già annunciati di Lucio Corsi (sabato 28 giugno), Brunori Sas (venerdì 11 luglio 2025), Diodato (sabato 12 luglio 2025), Anna (domenica 13 luglio 2025), Europe (lunedì 14 luglio 2025), Lazza (mercoledì 16 luglio 2025) e Guè (sabato 19 luglio 2025). Biglietti in vendita su TicketOne.

Di Balena Festival fanno parte i concerti già annunciati di Afterhours (mercoledì 2 luglio), Psicologi (giovedì 3 luglio), Baustelle (venerdì 4 luglio), Tananai (venerdì 25 luglio), Fast Animals and Slow Kids (sabato 26 luglio) e i due format party TeenAge Dream Party (sabato 5 luglio) e Voglio Tornare Negli Anni 90 (domenica 27 luglio). Biglietti in vendita su TicketOne, Dice e Vivaticket.